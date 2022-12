Hila: «Som una Palma feminista, de drets i amb valors, que confia en la cultura i que creu en la importància de cuidar l'educació»

El batle de Palma, José Hila, s'ha mostrat «orgullós» d'una Palma «sostenible» i «de drets i valors», aquest dissabte, durant el seu discurs de la Festa de l'Estendard, que ha tengut lloc en la plaça de Cort.

Hila s'ha pronunciat així durant el seu discurs institucional amb motiu de la Festa de l'Estendard, una festa que «és el símbol de Palma, d'una Palma amb més de 2.000 anys d'història durant els quals en ella han viscut diferents persones i cultures que han conduït al present». «Som el fruit d'aquest llegat. Un llegat que s'ha de cuidar i respectar», ha dit, ja que Palma «és la ciutat dels Drets, de la tolerància, de la igualtat entre homes i dones, de l'educació i dels nins».

El Batle ha plantejat d'aquesta manera «una Palma que construeix un futur des del respecte, una Palma que s'està transformant, que està canviant, millora perquè no es pot quedar enrere, ha d'avançar». «Com a batle, crec fermament que Palma es mereix ser una ciutat millor, sostenible, amable, pensada per a la ciutadania, amb més arbres i ombres i amb més espais per passejar. Per això, dedic temps, esforços i moltes hores a fer-ho possible. Perquè crec que s'ho mereixen, la ciutat i les persones. No hem de tornar

enrere, hem de continuar avançant cap al futur, un futur que de cada vegada és més present», ha destacat.

La transformació de la ciutat

Hila ha convidat els presents a realitzar amb ell un recorregut per aquesta Palma «en transformació». Una Palma, que ha apuntat, comença en el nou Passeig Marítim, «un dels somnis més desitjats que ja s'està convertint en realitat». «És un projecte il·lusionant que canviarà la primera línia de Palma i, sobretot, la nostra relació amb la mar, que s'acostarà a la ciutat i la tornarà a connectar amb la seva essència mediterrània», ha destacat.

El recorregut ha avançat fins a arribar a les places i carrers del Camp d'en Serralta, Pau Casals, Espanya, Nuredduna i Columnes, Fra Alzina... «i més que en vendran», ha avançat el batle. També, fins al parc de Sa Riera que, ha recordat, «durant més de 20 anys, ha tengut un punt negre que no es resolia, un espai que formava part de la memòria de la ciutat i que es trobava buit». «Ara, el Lluís Sitjar ja és de Palma i podem dibuixar, també, el seu futur», ha celebrat.

Imaginau-vos-ho: entrarem per la porta, que recuperarem, i ens

trobarem amb una zona verda amb equipaments públics. Després de travessar la Riera enllaçarem amb el nou parc de Bons Aires, que s'haurà obert a la ciutat. D'allà a Son Busquets, el nou barri per a joves de Palma, amb més de 800 habitatges a preus de lloguer assequibles. O a una plaça d'Espanya millorada i amb un nou paviment per a agafar el tramvia que transformarà els barris, els posarà al dia i, sobretot, els connectarà. I, acabarem, de nou, a la mar, una mar blava sense abocaments, gràcies a la nova depuradora. És un passeig per una ciutat que pot semblar llunyana, però que no ho és. És la ciutat del present, que està en transformació gràcies a la constància i creença que Palma s'ho mereix», ha posat l'accent.

Sostenibilitat mediambiental

Així mateix, Palma és segons el batle «una ciutat que cregui en la sostenibilitat i la fa seva perquè no hi ha un altre camí». «El canvi climàtic és una realitat que cal combatre i mitigar perquè s'està davant una emergència climàtica i Palma ha d'estar preparada», ha manifestat.

En aquest sentit, Hila ha recordat com l'Ajuntament ha posat en marxa un projecte ambiciós que farà possible que en 2030 tot

el Consistori sigui autosuficient i s'alimenti només d'energies 100%

netes; ha renovat l'enllumenat públic, aplicant el sistema LED, havent aconseguit el 2021 reduir un 35% les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera, a més de fer caure un 40% el consum; ha llevat espai al vehicle perquè el guanyi la ciutadania i ha optat pel transport públic.

Per aquest motiu, durant aquests anys Cort ha invertit molt en la millora del transport públic. «Quan acabi el mandat haurem renovat 165 autobusos, el 92% de la flota que ens trobàrem en 2015. I ho haurem fet triant energies més netes. A més, ja hem millorat la xarxa i creat noves línies; renovat Bicipalma, triplicant el nombre de bicicletes i gairebé el d'estacions, i ampliant la xarxa més enllà de la Via de Cintura», ha destacat Hila, assegurant que «el tramvia permetrà culminar aquest procés».

En paraules del batle, la lluita contra el canvi climàtic a Palma ha de ser a més «justa», atès que «es tracta d'un compromís amb les generacions futures». Per aquest motiu, ha incidit, «la sostenibilitat ha de ser verda i, també, socialment justa» per «no deixar ningú enrere».

Sobre aquest tema, ha posat en valor com «durant la pandèmia, es va mobilitzar el major paquet d'ajudes i recursos de la història de la ciutat --gairebé 40 milions d'euros-- i no es va plantejar en cap moment retallar serveis públics». Cosa que, ha assegurat Hila, «tampoc es farà ara amb la guerra d'Ucraïna i la inflació», perquè aquest Ajuntament «continua estant al costat de les persones», la qual cosa ha permès a Palma «ser motor econòmic de les Balears».

«La recuperació és evident: la xifra d'atur de novembre era similar a la de juliol i agost, en plena temporada. És una bona dada, però ha de venir acompanyada amb una altra dada molt important: la millora dels sous. Salaris justos i adaptats al present», ha reivindicat.

Una manera de governar «serena i propera»

Malgrat tot el que s'ha fet fins ara, el batle s'ha mostrat conscient que «queden moltes coses per a millorar Palma». També, «dels errors comesos» dels quals ha dit, «haver après, per no repetir-los».

D'aquesta manera, Hila ha defensat la seva manera de fer política, que ha definit com aquella «centrada en donar resposta a les necessitat de la ciutadania». «No crec en la crispació, ni en el renou; crec en una gestió serena i tranquil·la, pròxima», ha incidit.

Entre els reptes de futur Hila ha assenyalat l'habitatge. «És una de les principals preocupacions de la ciutadania i un de les fites a resoldre per les institucions», ha reconegut, advocant perquè «l'habitatge sigui el cinquè pilar de l'estat del benestar i estigui a l'altura de la sanitat i l'educació». Per això, s'ha compromès a que quan acabi el mandat «Palma haurà incrementat en un 26% el parc públic d'habitatge de lloguer en relació amb el 2015».

Una altra fita important, ha apuntat, és el nou Pla general, que preveu que gairebé la meitat dels nous desenvolupaments urbanístics hagin de ser habitatges protegits. «Són prop de 8.000 nous habitatges. No sols això: ja està en marxa el nou barri per a joves de Son Busquets, que es farà des de l'àmbit públic i suposarà la construcció de més 800 habitatges de lloguer assequible. A més, seran autosuficients en matèria energètica».

Homenatge a Aurora Picornell i a les 'Roges del Molinar'

Per a acabar el seu discurs, el Batle de Palma ha retut homenatge a Aurora Picornell, les restes mortals del qual han estat identificades aquest 2022 a la fossa de Son Coletes de Manacor, 85 anys després de ser assassinada pel feixisme, i a 'els Roges del Molinar'.

«Som una Palma que no té por de mirar al passat per tancar ferides. Una Palma feminista, de drets i amb valors, que confia en la cultura i que creu en la importància de cuidar l'educació, ajudant a prop de 500 famílies amb la gratuïtat de l'etapa 2-3 anys mentre s'incrementa el Bo Escolar. No creiem en una altra ciutat; volem una Palma en color i no en blanc i negre. Jo estic orgullós perquè la Palma del present ja és la del futur», ha conclòs.