La Fundació Turisme Palma 365 vol consolidar Ciutat com a destinació urbana de qualitat per a tot l'any

La Fundació Turisme Palma 365 ha duit a terme aquest dimarts el seu Patronat per, entre altres punts, presentar el seu Pla d'actuació per a 2023. L'acte ha comptat amb la participació de la regidora de Turisme, Sanitat i Consum, Elena Navarro; el gerent de la Fundació Turisme Palma 365, Pedro Homar; i diversos regidors de Cort i representants del món empresarial i turístic que integren el Patronat.

Homar ha destacat que el pressupost amb què comptarà la Fundació per a l'any 2023 serà d'un total de 2.045.016,20 €, entre aportacions dineràries i pagaments amb espècies. També ha explicat que el Pla d'Actuació per al pròxim any està organitzat en 58 accions repartides en els següents 7 eixos:

Eix Palma Ciutat, amb l'objectiu de promocionar i posicionar Palma com a destinació urbana, accessible, i d'alt nivell qualitatiu per a tot l'any. Per a fer-ho es duran a terme accions promocionals al mercat alemany, anglès, nacional, francès, suís, l'Europa del nord i els Estats Units. Eix Platja de Palma, per promocionar la Platja de Palma també com a destinació de tot l'any, centrada en el turisme actiu i familiar i per als treballadors en remot. Eix Connectivitat, per incentivar la connectivitat aèria i marítima es vol arribar a acords comercials o de paquetització amb les principals aerolínies i companyies de transport marítim. Eix Imatge Corporativa, abordar el redisseny de l'actual marca turística que data de l'any 2013. Eix Mice, es pretén continuar apostant per la consolidació donant suport al sector privat, el Palau de Congressos i el MCB. Eix Innovació en Destinació: el Pla Impulso Palma (Destinació Turística Sostenible i Intel·ligent), en col·laboració amb la secretària d'Estat de Turisme i l'AETIB, és el projecte clau vinculat a innovació. Eix Sostenibilitat, serà l'eix vertebrador que mesuri la forma de gestionar la destinació i de fer un seguiment constant de les incidències del turisme a la triple dimensió mediambiental, socioeconòmica i territorial.

Per acabar, la regidora de Turisme, Sanitat i Consum, Elena Navarro, ha destacat que es vol insistir «en la importància que tots els que ens visitin cuidin la destinació, que ens cuidin com nosaltres els cuidam; que coneguin la nostra essència, que s'interessin per les nostres tradicions o per la cultura tradicional. En definitiva, volem un turista que cerqui integrar-se, que vulgui viure experiències culturals urbanes i que senti curiositat per tot el que pot oferir Palma».