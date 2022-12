L'Ajuntament de Palma s'incorpora a l'Institut Ramon Llull per internacionalitzar la cultura feta a Ciutat

L'Ajuntament de Palma s'ha incorporat aquest dijous de manera oficial a l'Institut Ramon Llull (IRL) després d'aprovar-se la incorporació per part de la Junta Rectora del Consorci de l'Institut.

El batle, José Hila, i el regidor de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, han participat en la trobada telemàtica en el qual s'ha oficialitzat l'entrada de Cort en l'entitat per part del consorci integrat pel Govern, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.

En una nota de premsa, el Consistori ha explicat que l'entrada de Palma en l'Institut Ramon Llull contribueix «de manera significativa» a enfortir la seva missió de projectar i difondre la cultura i la seva llengua per tot el món. El Govern va aprovar el mes d'octubre passat traslladar la petició formal.

En aquest sentit, Noguera ha afirmat que formar part de l'Institut ofereix una via d'internacionalització als creadors de Ciutat, que podran participar en programacions d'alt nivell.

El regidor ha ressaltat igualment que els acords de col·laboració de l'IRL amb festivals, institucions, mostres, centres d'art i museus internacionals permetran donar impuls a la creació artística que es fa a Palma i que els que s'organitzen a la ciutat com a Jazz Palma, PalmaDansa, PalmaCirc i Palma Clàssica, es puguin internacionalitzar. L'aportació anual de l'Ajuntament serà de 60.000 euros.

Per part seva, el director de l'Institut Ramon Llull, Pere Almeda, s'ha mostrat molt satisfet per aquesta inclusió que impulsa els vincles culturals amb Balears i suma arguments i talent al diàleg cultural internacional en el qual participa la cultura catalana, «des de la seva diversitat i accents i des de diferents àmbits com la literatura, el pensament i la creació artística».

Està previst que en la pròxima Junta Rectora del Consorci, que es durà a terme al març de 2023, l'Ajuntament de Palma ja participi com a membre de ple dret.

L'Institut Ramon Llull és l'organisme responsable de la projecció internacional de la llengua i la cultura catalanes. Els seus programes d'actuació es desenvolupen en quatre grans àmbits: l'Àrea de Llengua i Universitats, l'Àrea de Literatura i Pensament, l'Àrea de Creació i el Programa d'innovació, coneixement i residències. L'Institut Ramon Llull té també quatre oficines a Berlín, Londres, Nova York i París.