‘Poesia contra el maltractament’, la proposta d’Homes per la Igualtat Mallorca en el marc del 25N

Aquest divendres 18 de novembre l’associació Homes per la Igualtat Mallorca vol retre homenatge a les dones assassinades per violència masclista, en el marc dels actes al voltant del 25N, el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència contra les Dones.

L’acte, que se celebrarà a les 19:00 h a l’Espai Suscultura de Palma, consistirà en una lectura de poemes de Rosa Maria Arrazola i Miquel Àngel Lladó Ribas amb l'acompanyament musical de Jmitch. Tot seguit, es farà una lectura dramatitzada del poemari «Reivindicació de Jane» (2004) d'en Miquel Àngel Lladó, que coordinarà la professora Xesca Cabot.

En aquest repertori també compareixerà la poetessa i artista plàstic Rosa Maria Arrazola, qui «entén la poesia com una arma per sacsejar consciències, reivindicar i posar-se a la vora del desafavorit».

Des que es van començar a comptabilitzar l’any 2003, la xifra de dones assassinades per violència masclista a l’Estat Espanyol ascendeix a 1.171 víctimes. L'associació Homes per la Igualtat vol expressar així el seu reconeixement a totes aquestes dones, perquè no caiguin en l'oblit, i manifestar el rebuig cap a totes les agressions.