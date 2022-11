Darrera setmana per a bescanviar els vals de descompte de PalmaActiva

Darrera setmana per a bescanviar dels vals de descompte de PalmaActiva, que entren en la seva fase final. Fins el 20 de novembre es poden consumir els prop de 2.500 vals que encara queden. L’Ajuntament de Palma, per mitjà de PalmaActiva, ha posat en marxa aquesta campanya de 96.164 vals comercials amb un pressupost de gairebé 2 milions d’euros i a la qual s’han adherit prop de 300 establiments.

El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Jordi Vilà, explica que ja s’han bescanviat més de 93.000 vals, el que confirma «el total èxit de la campanya». El regidor de Comerç anima a consultar a vals.palmactiva.com els més de 40 establiments que encara tenen vals, ja que «un dels objectius de la iniciativa és descobrir la riquesa i la diversitat del teixit comercial de Ciutat, la campanya pretén ajudar a descobrir nous establiments, passejar i descobrir...».

Es tracta d'una campanya de l’Ajuntament de Palma per a promoure les compres als petits comerços. Cada ciutadà disposa d'un màxim de 8 vals. Per a poder beneficiar-se de 20 euros de descompte s’ha de fer una despesa mínima de 35 euros –el descompte per persona pot arribar a ser de 160 euros–. Poden beneficiar-se dels descomptes totes aquelles persones amb DNI o NIE, majors de 16 anys. La campanya va arrencar l’11 d’octubre i finalitzarà el 20 de novembre.

No fa falta descarregar-se prèviament els vals, aquests se sol·liciten directament en els mateixos establiments comercials adherits al programa en el moment de la compra.