La UIB organitza un programa d'activitats amb motiu de la 'Setmana Internacional de l'Accés Obert'

La Universitat de les Illes Balears organitza un programa d'activitats dedicat al medi ambient, amb motiu de la 'Setmana Internacional de l'Accés Obert'. Les activitats es duran a terme entre els pròxims dies del 24 al 28 d'octubre baix el lema «Obrir per a la justícia climàtica».

Les activitats inclouen diverses conferències, així com la difusió de vídeos en els quals diversos investigadors de la UIB expliquen el seu treball i la seva experiència.

El programa d'activitats inclou les conferències següents:

El dilluns 24: 'Els acords transformatius un any després: ajudes a la publicació en obert', a càrrec de Consuelo Cebrero i Xavier Jiménez, de l'Àrea de Biblioteca, Documentació i Arxiu de la UIB. Serà a les 12 hores a la sala de juntes del primer pis de l'edifici Mateu Orfila i Rotger.

El dimarts 25: presentació del fons etnogràfic d'Antonio Arribas Palau, digitalitzat per l'Arxiu Històric, a càrrec d'Andreu Ramis, doctor en Història, i Miquel Amengual, de l'Àrea de Biblioteca, Documentació i Arxiu de la UIB. Serà a les 12 hores a l'Aula de Graus de l'edifici Ramon Llull.

El dimecres 26: presentació de la segona fase de la Biblioteca Digital de Mallorca amb la digitalització de la revista El Mirall, a càrrec de Climent Picornell, primer director de la revista, i Eduard del Valle, de l'Àrea de Biblioteca, Documentació i Arxiu de la UIB, amb la intervenció d'Isabel Maria Busquets, vicepresidenta primera del Consell de Mallorca i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, i Maria Magdalena Brotons, vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta de la UIB. Serà a les 12 hores a Ca n'Alcover (c/ de Sant Alonso, 24, Palma).

Els vídeos d'accés obert, també es publicaran al canal de Youtube:

El dimecres 26, la doctora Nona Sheila Agawin Romualdo explicarà el treball Mediterranean seagrass Posidonia oceanica accumulates sunscreen UV filters (https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.113417).

El dijous 27, l'investigador predoctoral explicarà el treball Ensemble of small models as a tool for alien invasive species management planning: evaluation of Vespa velutina (Hymenoptera: Vespidae) under Mediterranean island conditions (https://doi.org/10.1007/s10340-022-01491-7).

El divendres 28, l'investigador predoctoral Tim Tommey explicarà el treball Coastal Hazards of Tropical-Like Cyclones Over the Mediterranean Sea (https://doi.org/10.1029/2021JC017964).