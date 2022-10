El Tribunal Suprem no admet el recurs de Memòria de Mallorca contra la protecció del monument de la Feixina

El Tribunal Suprem no ha admès a tràmit el recurs de cassació interposat per Memòria de Mallorca contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) sobre la protecció del monument feixista ubicat a la plaça de la Feixina. La sentència condemna l'entitat a pagar 2.000 euros de costos.

Sobre això, Memòria de Mallorca ha remarcat que és «del tot intolerable que un monument feixista, inaugurat pel mateix dictador Francisco Franco, estigui encara dret a un espai públic, però encara ho és més quan els tribunals de justícia decideixin protegir-lo».

L’associació considera que el tribunal no entra a valorar si el monument mereix o no la protecció o si ofèn les víctimes i vulnera la Llei de memòria històrica, simplement ho argumenta amb tecnicismes jurídics. Així, apunten que no es rendiran i recorreran la desestimació del recurs al Tribunal Constitucional.