PIMECO demana al batle de Palma que paralitzi la tramitació del nou Pla General d'Ordenació Urbana

El nou Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) que està tramitant l'Ajuntament de Palma «condemna» a la ruïna al petit i mitjà comerç i també als mercats municipals de Palma. El nou pla permet un total de 706.000 metres quadrats de nova superfície comercial en àrees situades fora del centre de la ciutat el que provocarà que el ciutadà decideixi no entrar a Palma per a fer les seves compres. A aquest problema s'hi afegeix la falta d'aparcament públic i les limitacions d'accés que hi ha a la ciutat pel que s'empeny, cada vegada més, al consumidor a realitzar les seves compres en grans superfícies que els permeten un aparcament fàcil i a més, gratuït. «El consumidor té moltes traves per a entrar a Palma i si es potencia la construcció de grans superfícies en zones perifèriques de la ciutat, el petit comerç de Palma, està mort» afirma el president de Pimeco, Toni Fuster.

PIMECO demana al batle de Palma, José Hila, que paralitzi la tramitació del nou PGOU i torni a redactar-se. «No podem permetre una nova ordenació urbana de la ciutat que condemni a centenars de negocis al tancament i la ruïna per a milers de famílies» afegeix Fuster.