[VÍDEO] Palma clama contra la massificació turística en el Dia Mundial del Turisme

Gairebé 3.000 persones han protestat, aquest dimarts, davant del Consolat de Mar, seu del Govern, contra la massificació turística.

Coincidint amb el Dia Mundial del Turisme, que se celebra aquest dimarts, 10 ciutats de la xarxa SET s'han unit per a denunciar els impactes i les conseqüències de la saturació turística després de l'aturada que va suposar la pandèmia i atenent la situació actual de crisi climàtica.

A Palma, la protesta, convocada per més de 30 entitats, ha comptat amb la batucada Tambors per la Pau, que ha obert la concentració i s'han fet dues cadenes humanes. Els assistents han reclamat que no es pot continuar amb el model de «tot turisme».

Margalida Rosselló, membre de Terraferida, ha reivindicat que la massificació turística «provoca una pressió sobre els recursos naturals i està posant en perill la vida dels residents».

Per això, ha demanat a les autoritats que facin un replantejament del model turístic: «Estam vivint una situació que no es pot suportar. Reclamem límits clars i que hi hagi realment una diversificació econòmica».

En nom de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, Maribel Alcázar, ha recordat que la federació va impulsar una iniciativa per a evitar que fos legal el lloguer turístic a les comunitats de veïns. Alcázar ha destacat que un dels efectes de turistificació és l'augment del preu de l'habitatge, «cosa que fa que els nostres fills no es puguin quedar viure a Palma».

Per la seva banda, la coordinadora de GOB, Mar Muñoz, ha exigit un model econòmic sostenible per a les Balears: «Ja n'hi ha prou, demanam polítiques valentes per fer front a aquesta situació que arriba a un límit extrem».

En paraules de Muñoz, «cal apostar per nous models econòmics i socials, per decréixer en comptes de créixer i fer una inversió per investigar com hauria de ser el full de ruta».

L'escriptor Sebastià Alzamora s'ha encarregat de la lectura del manifest en què ha explicat les raons que motiven aquesta acció, que ha culminat amb dues cadenes humanes.