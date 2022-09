La giró negre, nova varietat autòctona de vinya autoritzada per a plantació a les Balears

El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) ha publicat aquest dijous l’ordre de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació que inclou la varietat autòctona Giró negre en la categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les Illes Balears. Es tracta del final d’un procés de deu anys de treball de recerca i recuperació de material vitícola autòcton, per part de l’Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balers (IRFAP), de la conselleria d’Agricultura.

L’ordre entra en vigor aquest divendres i significa que el sector vitivinícola de les Balears pot plantar ja aquesta varietat autòctona recuperada i elaborar vi. Es tracta d’una varietat molt semblant al giró ros, però de coloració negra. En tasts experimentals, el giró negre es considera un vi atrevit, que presenta un vi de baixa coloració, amb aromes especials i de fruites exòtiques.

Aquesta varietat és la cinquena que s’autoritza a les Balears en sis anys. El 2016 es va autoritzar l’Escursac, i el 2020 fou el torn del Callet Negrella, l’Esperó de Gall i el Mancès de Tibús. La recuperació de varietats de vinya implica una tasca ingent de més de deu anys de recerca, tant per part de l’IRFAP com per part del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i engloba tasques d'identificació varietal, com la descripció ampelogràfica i molecular, fins a la seva multiplicació. Així mateix, en la darrera fase del procés, es duu a terme l'examen d'aptitud de 5 anys de vinificacions experimentals, requisit per poder autoritzar la varietat a la nostra comunitat autònoma.