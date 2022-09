La plaça de les Tortugues acollirà la batalla d'aigua de les festes de Canamunt i Canavall

La regidora de Participació Ciutadana i Govern Interior de l'Ajuntament de Palma, Clàudia Costa, i els portaveus del col·lectiu Orgull Llonguet, Laura Velilla i Jaume Bauçà, han convidat aquest dijous la ciutadania a participar en una de les festes d'estiu més esperades de Palma: la batalla d'aigua entre Canamunt i Canavall, que es farà aquest diumenge capvespre a la plaça de les Tortugues (plaça Joan Carles I). Aquesta ubicació suposa un canvi envers altres anys, en què la batalla se celebrava al Parc de Mar.

Costa ha lloat la feina que fa Orgull Llonguet per a organitzar de manera voluntària aquesta festa de la qual ha dit que és «molt important perquè té un caire participatiu». «Defensa, a més, les festes d'estiu a ciutat i reivindica una part de la història, parla de sentiment de pertinença i realça els espais emblemàtics de Palma com a punt de trobada, de bauxa i de celebració, enfortint a la vegada el teixit associatiu», ha remarcat.

La portaveu d'Orgull Llonguet, Laura Velilla, s'ha mostrat molt satisfeta de poder reprendre aquesta festa després de dos anys de pausa: «Vàrem començar el 2015, però aquests dos anys de parèntesi fan que enguany celebrem la cinquena edició. Ho fem amb moltes ganes i amb la mateixa implicació de sempre. El nostre objectiu és recuperar una part de la història de la nostra ciutat». Velilla ha explicat que els ciutadans que ho desitgin podran adquirir les seves camisetes i banderoles a la paradeta que l'organització muntarà dissabte a la plaça d'Espanya.

La prèvia de la batalla començarà a les 16 h amb la trobada de les colles de Canamunt i Canavall a les seves places habituals (Sant Jeroni i plaça Drassanes). A les 16.30 hores una cercavila recorrerà els carrers per a convidar la ciutadania a afegir-se a la festa. A les 17 h començarà la batalla. Hi haurà, com és usual, un espai reservat per a la batalleta infantil que hi comptarà amb piscines d'aigua. En acabar la batalla d'aigua els participants podran gaudir d'un concert de xaranga.

L'Ajuntament, a través de les àrees de Participació Ciutadana i Govern Interior, Infraestructures, EMAYA, Policia Local i Bombers, coordina tot el dispositiu necessari perquè la celebració transcorri sense cap incident. Des d'EMAYA s'aportaran tres camions cisterna d'aigua, la mateixa quantia que altres anys. També es distribuiran diferents contenidors a la zona i s'ha programat un servei especial de neteja en acabar cadascuna de les activitats programades. S'habilitaran a més 10 WC portàtils, tant estàndard com adaptats, s'hi muntarà un escenari i es facilità la instal·lació elèctrica. L'Ajuntament hi disposarà una ambulància i dos equips d’emergències, així com les tanques per delimitar el perímetre. El trànsit rodat quedarà interromput a partir de les 14 h del diumenge.

Al programa d'actes elaborat per Orgull Llonguet també hi trobam la desplegada de blasons, demà a les 19 h a Cort per a donar els sus a la festa i el sopar de germanor de colles que es farà a les Voltes a partir de les 20.30 h. Dilluns, 5 de setembre, tendrà lloc l'enterro d'en Berga, al carrer de Sant Pere Nolasc, un acte que posarà el punt final a aquests dies de celebració.