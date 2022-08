Arriba la cinquena edició de les festes de Canamunt i Canavall

L’associació Orgull Llonguet ha anunciat que tornen, i per cinquena vegada, les festes de Canamunt i Canavall.

«Des que es crearen per primera vegada, fa poc més de 400 anys, a Palma, Ciutat mai ha quedat indiferent davant dels esdeveniments que s'han representat. L'esdeveniment, representat inicialment amb força violència i un alt contingut en sang i fetge ha acabat convertint-se en una agradable i festiva batalla d’aigua que mira de recordar, amb bon humor i un poc de fantasia, uns fets que ens han marcat com a llonguets», expliquen.

Davant l’èxit dels darrers anys (els anteriors als 2020) enguany «tornam a encarar la batalla al Parc de… ah… no… enguany a un altre lloc per motius que no venen al cas». Però tot i fer-ho a un altre lloc remarquen que ho fan amb més emoció i alegria per poder tornar a celebrar els actes de les festes de Canamunt i Canavall.

El programa de les festes és el següent:

2 de setembre, a les 19 h, davant Cort, hi haurà la penjada dels blasons dels dos bàndols (el de Canamunt i el de Canavall)‬. Un acte simbòlic per a donar el ‪sus‬ al conflicte festivo-llonguet. Joana Daviu, bandolera que participà en les lluites, serà l’encarregada de fer el pregó i donar pas a les líders que encapçalaran cadascun dels bàndols. Tot d’una, i amb banda sonora com els grans esdeveniments, ens dirigirem cap a Ses Voltes per realitzar el ‪Sopar de Colles‬. Un espai de germanor i trobada entre bandolers on cada un durà el seu sopar per compartir. Aquest sopar també és un moment clau per a poder demostrar amb qui compta cada un dels bàndols i quin dels dos és més competitiu.

4 de setembre, a les 16 h. Els bàndols han de presentar-se a les seves places corresponents (Plaça Drassana els de Canavall, de groc, i Plaça de Sant Jeroni els de Canamunt, de vermell) fins que els tambors repiquin i els Senyors manin anar cap a la ‪‎batalla‬ i ‪batalleta‬ que iniciarà el nostre il·lustríssim oïdor Berga i acabarà quan Treufoc ho trobi convenient.

5 de setembre, a les 20 h. Carrer Sant Pere Nolasc (lloc real de l'assassinat de l'Oïdor). ‪‎Enterro‬ d'en Berga. No hi ha festa sense un final digne. Tots els presents, en senyal de respecte, aniran de negre amb ciris per a donar el darrer adéu al jutge (al cel sia). Acte simbòlic de Pau i Treva entre banderies. No dubteu en deixar missatges de condol.

Tots els actes són autogestionats via la venda de camisetes d'ambdós bàndols. Per a aquesta venda els ajuda la Llibreria Rata Corner, punt de venda de les camisetes.