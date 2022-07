Les galeres de cavalls de Palma hauran de convertir-se en galeres elèctriques

El ple de l'Ajuntament de Palma d'aquest dijous ha aprovat, amb els vots a favor de tot l'equip de govern, el grup municipal de Ciudadanos, l'abstenció del PP i el vot en contra de Vox, una proposta en què s'indica que Cort farà les modificacions oportunes per al «canvi progressiu de totes les galeres de la ciutat, cap a modalitats elèctriques i no de tracció animal». Així mateix en un segon punt, que inicialment no s'havia inclòs a la comissió prèvia al ple, s'indica que l'Ajuntament «establirà una línia de subvencions per a facilitar el procés de substitució de tots els vehicles de galeres per modalitats elèctriques, fixant com a límit el 2024».

En aquest mateix ple i pel procediment d'urgència, s'aprova definitivament la modificació de l'ordenança del servei de galeres, per la qual cosa, a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), que previsiblement es produirà al llarg del mes d'agost, les galeres no podran treballar amb alerta meteorològica groga, taronja o vermella.

Guillermo Amengual, de Progreso en Verde, ha donat suport a la substitució de les galeres de tracció animal per vehicles elèctrics i ha demanat als regidors que «siguin valents i que posin una data concreta per a la seva substitució, perquè els cavalls no poden esperar més», ha assegurat.

Aquesta modificació arriba després de diversos casos de caigudes de cavalls durant l'onada de calor, mentre eren obligats a prestar el servei de les galeres. A principis de juny, a la primera onada de calor de la temporada, un dels cavalls utilitzats en aquest negoci va caure sobre l'asfalt en un carrer cèntric de Palma, provocant nombroses crítiques i peticions perquè l'Ajuntament de Palma prohibeixi aquesta activitat turística.

La polèmica per la utilització de cavalls per a passejar turistes amb galera a Palma ha revifat aquest dimarts després de la publicació d'un vídeo en què es veu com diversos turistes estan pujats al carruatge fins i tot després que un dels cavalls es desplomés per l'onada de calor.