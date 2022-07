L’Ajuntament de Palma cedirà gratuïtament el local a CineCiutat els propers deu anys

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma ha aprovat aquest dimecres la cessió gratuïta del local que CineCiutat fa servir a l’Escorxador a proposta de l’Àrea de Cultura i Benestar Social. D’aquesta manera, es garanteix la continuitat d’aquesta sala emblemàtica de Palma després que l’Associació Xarxa Cinema, encarregada de la seva gestió, manifestàs que la seva continuïtat estava en perill a causa de les dificultats per fer front al lloguer.

Cal tenir en compte que el cost del lloguer és de 68.302 euros anuals (IVA inclòs), que suposaven el pagament de 5.691,84 euros al mes. Aquesta concessió gratuïta tendrà una durada de 10 anys, des del 1r de gener d’enguany fins al 31 de desembre de 2032.

«És una bona solució que ha estat possible gràcies a la implicació de moltes persones», ha assenyalat el batle de Palma, José Hila, qui ha presentat aquesta iniciativa juntament amb el tinent de batle de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera; el regidor de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, Alberto Jarabo; i el president de CineCiutat, Paul Zabel.

«CineCiutat podrà continuar projectant bones pel·lícules i donant vida a les barriades de Bons Aires i Camp Redó», ha afegit Hila, a més de donar les gràcies «als prop de 800 socis que ho fan possible». «Sou una gran família i és un espai de la ciutadania i per a la ciutadania», ha sentenciat.

«És un dia de pura felicitat», ha manifestat per la seva part Antoni Noguera. El tinent de batle de Cultura ha destacat la singularitat d’aquesta iniciativa cultural i ha afirmat que es tracta d’una «entitat única de funcionament cooperatiu a Europa». «Tenim la feliç obligació de protegir aquests espais i avui donam una passa molt important perquè Palma no sigui una ciutat franquícia», ha afegit.

Alberto Jarabo ha recordat que les institucions «han d’acompanyar els sectors culturals davant les immenses dificultats per les quals estan passant» i ha subratllat «la importància que la cultura arribi als barris».

Per últim, Paul Zabel ha agraït a l’Ajuntament la seva decisió, «una passa molt important per garantir la continuïtat de CineCiutat».

Un dels objectius de l’Àrea de Cultura és la creació de xarxes amb projectes culturals locals i la facilitació dels recursos municipals per a aquells que tenen una singularitat, com és el cas de CineCiutat. Cal recordar que l’Associació Xarxa Cinema va iniciar la seva activitat l’any 2012 com a una plataforma organitzada de ciutadans per a mantenir la projecció de cinema en versió original una vegada que va tancar el Cinema Renoir –que ocupava el mateix local a l’Escorxador.

L’empresa Alta Films, gestora dels cinemes Renoir, va cedir les infraestructures del cinema (maquinària i resta d’equipament) i des de llavors el lloguer ha estat la despesa més important que ha assumit l’Associació. Cal recordar que, malgrat que l’Escorxador és una infraestructura municipal, l’empresa Mercasa es va encarregar de la seva gestió fins al 2021.

A l’hora de prendre la decisió de cedir gratuïtament el local, l’Ajuntament ha valorat que Xarxa Cinema és una associació sense ànim de lucre que ha destacat, des dels seus inicis, per a promoure la participació ciutadana, l’educació i l’acció social i mediambiental des del cinema i la cultura. La seva tasca és possible gràcies a l’esforç de molts ciutadans i aquesta iniciativa ha estat inspiració per a molts projectes i associacions culturals d’arreu del món, apostant per un model participatiu i horitzontal.

CineCiutat és una experiència pionera a Europa, que es basa en la participació ciutadana i en la concepció dels cinemes com a espais comunitaris de creació i innovació. La programació d’aquest espai gira entorn de la diversitat cinematogràfica, les projeccions en versió original i el creixement de les audiències més joves. A més, CineCiutat és seu dels principals festivals que es fan a Mallorca i una finestra per al talent local. Per les seves sales passen més de 8.000 espectadors a l’any, dels quals 6.000 són joves de centres educatius de l’illa.