Detengut per col·locar una càmera en una botella d'aigua en un bany i gravar almenys 38 dones a Palma

La Policia espanyola ha informat, aquest dimecres, de la detenció d'un home, de 42 anys d'edat, per col·locar una càmera en una botella d'aigua en un bany i gravar sense consentiment almenys 38 dones.

En una nota de premsa, la Policia ha explicat que l'home va col·locar la càmera als banys del seu establiment, situat al centre de Palma.

Segons sembla, el presumpte autor disposava de dos dispositius d'enregistrament ocults en botelles d'aigua, que es comercialitzen en aquest format per a aconseguir captar imatges sense que se n'adoni la persona gravada ja que la càmera capta perfectament la imatge i el so a través de una etiqueta especial que simula ser una marca d'aigua mineral i el líquid que conté fa invisible la pròpia càmera.

Pel que sembla, el detengut fa almenys dos anys que col·locaria aquests aparells al bany femení per a captar imatges quan les dones entraven. La botella amb la càmera oculta va ser descoberta casualment per una clienta que en comprovar la troballa la va lliurar a la policia relatant el que va passar i explicant que el 2020 ja va localitzar una altra botella igual que va destruir, segons la seva versió.

Els agents del grup de Recerca de la Comissaria Centre de la Policia espanyola es varen fer càrrec de la investigació, comprovant que era una càmera que s'activa per moviment i que contenia una targeta micro SD.

Els investigadors varen procedir a l'anàlisi de la targeta SD, que disposava de més de 100 arxius, comprovant per una banda que fins a 38 dones diferents havien quedat enregistrades per la càmera, i de l'altra que cada poques pistes d'enregistrament apareixia una vegada i una altra un mateix home a comprovar el funcionament correcte de l'aparell.

Un cop constatat que es tractava d'un dels socis de l'empresa, els investigadors varen procedir a la seva detenció aquest dimarts, incautant tot el material electrònic de què disposava aquesta persona tant a casa seva com al bar.

Al local tenia les dues botelles d'aigua citades, una encara amb la càmera, en aquesta ocasió ocultes darrere la barra, i al seu habitatge un portàtil, on sembla que accediria al contingut dels enregistraments, i 44 targetes de memòria més adaptades per al seu ús amb la càmera.

En total es calcula que hi podria haver prop de 5.000 vídeos. A falta d'una anàlisi pericial del material intervengut, la Policia ha assenyalat que de moment no hi ha indicis que hagi compartit els enregistraments amb tercers per la qual cosa al principi només se li imputa un nombre encara per determinar de delictes de descobriment de secrets.