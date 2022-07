Homenatge a Ignasi Ribas, un imprescindible en la lluita per la democràcia

Aquest dilluns s'ha presentat l'acte d'homenatge a l'advocat, polític, professor i activista Ignasi Ribas, que tendrà lloc divendres, 15 de juliol, a la seu de CCOO a Palma.

Durant la presentació, han expressat el seu reconeixement per la figura de Ribas el secretari de comunicació de CCOO Illes Balears, Xisco Mellado, la vicepresidenta de l'OCB, Lena Serra, i el coordinador d'EUIB, Juanjo Martínez.

Mellado ha remarcat que, com a sindicat, és «un plaer fer aquest homenatge a Ignasi Ribas, qui ha estat un lluitador per la democràcia des del principi. El sindicat tenia un referent en ell i quan hi havia determinats temes que com a misser podia dur, recorríem a ell. Tot això, en una època en què la militància era de manera integral».

Des de l'OCB, Serra ha destacat de Ribas el seu pas com a president de l'entitat i que fos impulsor de l'associació Voltor amb què va promoure la normalització lingüística. «Va posar en marxa diverses iniciatives que totes elles són vives, són actuals i que el fan mereixedor d'un homenatge», ha remarcat.

Per la seva banda, Martínez ha donat les gràcies a totes les entitats implicades en aquest reconeixement i ha assenyalat de Ribas que va posar en marxa l'Associació de Joves Juristes per a defensar tots aquells militants represaliats pel franquisme. A més, ha remarcat la implicació de Ribas en la primera proposta de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i en la seva reforma.

Ignasi Ribas Garau (Palma, 1943), advocat, polític, professor i activista

Ribas ha estat peça clau en multitud d’esdeveniments de pes, tant de caire polític com social, essent promotor de moltes accions i col·laborador en infinitat d’altres. Per a citar algunes dades: col·legiat advocat (1966); dirigent del Partit Comunista a Palma (1968); participà a la I Mesa Democràtica (1972-1974); professor Facultat de Dret de Palma (1973-1974); candidat al Senat (1977 i 2000) i al Congrés (1979); tinent de batle, primer ajuntament democràtic Palma (1979); un dels redactors de l'Estatut d'Autonomia (1983); president de l'Obra Cultural Balear (1983-1987); president de l’Associació de Juristes de Balears (1990-1991); participa en la reforma de l'Estatut d'Autonomia (2007) i Insignia d'Or de la CAIB (2016), entre d’altres.

L’acte d'homenatge, que començarà divendres a les 19 hores, estarà presidit pel propi homenatjat, i comptarà amb la presència de representants, socis, militants i simpatitzants de les entitats organitzadores (EUIB, CCOO-IB, PCE-IB i OCB), així com amics i persones interessades en celebrar tota una vida dedicada a millorar la nostra societat.