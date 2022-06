L'organitzadora de la Palma Pride Week anuncia que interposarà accions legals contra Cort per cancel·lar l'esdeveniment

Ella Global Community, empresa organitzadora de la polèmica Palma Pride Week, ha anunciat que interposarà accions legals contra l'Ajuntament i tots els responsables de la cancel·lació de l'esdeveniment «pels danys i perjudicis causats».

«Estam sorpresos de la mala gestió pública que s'ha fet en aquest assumpte i de com s'ha tergiversat i actuat interessadament a costa de nosaltres i dels drets dels ciutadans de Palma, així com de l'assetjament constant que hem hagut de patir i patim a causa de les seves disputes polítiques, amb què no tenim res a veure res», han manifestat en un comunicat.

En aquest punt, han recordat que varen expressar la intenció de dur a terme una celebració de l'Orgull el 2019 just abans de la pandèmia. «Per aquest motiu, ja el 2022, l'àrea de Sonia Vivas va realitzar una reunió amb les entitats per a demanar que s'organitzessin per poder reivindicar els drets LGTBI», han continuat.

Una reunió que, segons el seu parer, va «finalitzar abruptament per l'abandó de Ben Amics, que no volia compartir les dates amb cap altra entitat». Posteriorment, a mitjans d'abril, se'ls va informar de la possibilitat d'organitzar el Pride.

«Des d'aquesta data hem complert tots els terminis de lliurament, presentant totes les peticions formalment i hem obtengut autorització de tot allò sol·licitat», han reiterat.

Així mateix, han fet referència a la repartició de despeses per a l'esdeveniment, indicant que es finançava parcialment amb doblers públics però que la CEO i fundadora d'Ella Global Community, Kristin Hansen, va haver d'aportar fins a 100.000 euros de fons privat «perquè tota la preparació de l'esdeveniment es realitzés completa i correctament».

«Ens veiem abocats a desfer de la millor manera tot el treballat, perquè tant proveïdors, artistes, treballadors, pimes i altres col·laboradors es vegin el menys afectats possible, ja que molts també portaven setmanes invertint temps i doblers per a l'exercici d'un esdeveniment que ja estava autoritzat pel mateix govern que ara ho cancel·la de manera injusta i presumptament fraudulenta».

Per això, han anunciat la seva «intenció d'arribar fins al fons de l'assumpte en seu judicial i demanar totes les responsabilitats oportunes».