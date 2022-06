Les reaccions a la destitució de Sonia Vivas i la cancel·lació de la Palma Pride Week

Davant la polèmica del Palma Pride Week i la regidora de l'Ajuntament de Palma, Sonia Vivas, el batle, José Hila, ha cancel·lat el polèmic esdeveniment i ha destituït Vivas.

El batle ha assignat a la regidora Elena Navarro les àrees de Vivas, així com la seva integració a la Junta de Govern com a membre i com a regidora secretària suplent.

El cessament de Vivas deixa el Pacte de Cort en minoria ja que aquesta ha anunciat que no tornarà l'acta i passarà al grup mixt.

Podem Palma ha emès un comunicat en què demana a Vivas que torni l'acta «per coherència», ja que la ciutadania «la va votar en el seu moment per anar dins de la llista» d'una coalició política.

Des de Podem han mostrat el seu suport a la decisió de cancel·lar la Palma Pride Week, ja que «partia d'una decisió també unilateral d'aquesta regidora». «No comptava amb el suport ni agradava a la nostra formació per la mercantilització que suposava una reivindicació històrica que és la dels drets i la igualtat per al col·lectiu LGTBIQ+», han conclòs des de la formació.

Més opinions polítiques

El batle de Palma, José Hila (PSIB), qui ha signat aquest dijous el decret de cessament de Sonia Vivas ha argumentat en una compareixença que «hi ha línies vermelles que no es poden sobrepassar». Hila ha insistit diverses vegades que aquesta destitució és una decisió personal -per això ha fet la roda de premsa en solitari- i que ha rebut el suport tant de Podem com de MÉS. També ha assenyalat que ho ha traslladat a la direcció del PSIB i a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que també li ha donat suport a la decisió.

Per la seva banda, la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol (MÉS per Palma), ha assegurat que «hem actuat amb seny i s'ha mirat per les persones, per la ciutat i pels drets LGTBIQ». A més, Truyol també ha volgut agrair el suport rebut durant les darreres hores.

La CUP-Crida per Palma ha volgut remarcar que es tracta, «abans que qualsevol altra cosa, una victòria de Ben Amics i del Moviment LGTBI. La pressió ha funcionat. Aquest episodi de la Palma Pride Week demostra la necessitat d'una esquerra que estigui al servei del Moviment Popular».

També s'hi ha pronunciat la presidenta del PP a les Balears, Marga Prohens, qui ha destacat en una publicació: «Els palmesans preocupats per la pujada de la llum, gas, gasolina; per la brutícia, la manca de seguretat, l'abandó dels barris. I els d'Hila muntant el circ. Palma necessita un adult al capdavant que gestioni i no ens avergonyeixi més. Palma necessita Jaime Martínez».

Per la seva banda, El Pi Palma ha remarcat que ha tornat a demanar «a primera hora d'avui el cessament immediat de la regidora Sonia Vivas. Com no podia ser d'altra manera, ha passat, però pensam que tot arriba malament i tard».

El partit Ciudadanos Palma demana a Hila que trenqui el Pacte de Cort i governi en minoria amb suports puntuals. A més, han destacat que els veïnats de la ciutat «senten vergonya de l'espectacle muntat per MÉS i Podem i de la falta de lideratge del batle. Aquest govern no funciona. Un govern sense populistes i esperar que arribin aviat les eleccions és el millor que pot passar».

Reaccions a les xarxes socials

Creim que aquest cop el batle @hila es mereix un aplaudiment.Ha predominat el sentit comú i l’interés general. Cas #PalmaPride — Associació Veïns Barri Cívic de Santa Catalina (@VeinsBarri) June 16, 2022

Ara que ja m’havia comprat sa disfressa de hippie per anar en es Crystal Sound Bath des #PalmaPrideWeek …

En fi, bé està lo que bé acaba. pic.twitter.com/0aMIIwedof — Pinjoan (@Pinjoan1) June 16, 2022

Después de varios días de poner a caer de un burro a Sonia Vivas por la polémica del #OrgulloDeSonia tengo que reconocer que ha sabido tomar una buena decisión al apartarse del gobierno. Si además, renunciase a su acta de concejal, la decisión sería digna además de buena. — Juanma (@Juanmalucky) June 16, 2022

Ara mateix a @Podem_Palma se deuen estar enrecordant del moment en què fitxar na Sonia Vivas els va semblar una gran idea pic.twitter.com/uaFxyIyrdw — Xesc Mainzer (@Xesquet) June 16, 2022

A Palma a les darreres municipals votaren 169.000 persones.



Unides Podem va tenir 30.000 vots. Dubt que Sonia Vivas tengui el suport de l'1% (300 persones) d'aquests votants.



Sonia Vivas manté l'acta de regidora i té la clau per paralitzar l'Ajuntament en voler.



Idò. — Àngel Aguiló Palou (@AngelAguiloP) June 16, 2022

El regidor que acompañó a Sonia Vivas en la deriva personalista y de ataque contra compañeras de gobierno, Rodrigo Romero, recula y se desmarca. Es un cobarde. — Javier González (@jgbordas) June 16, 2022

Na Sonia Vivas sortint a sa ràdio per dir que això és una caça de bruixes i que no renuncia a s'acta de regidora perquè l'han votada per defensar es col·lectiu LGTB.



Guanyadora de l'Oscar a la pel·lícula que t'has muntat. — Miquel Hernández (@MforMiquel) June 16, 2022

Agraïr a @hila la destitució de Sonia Vivas i la suspensió de la Palma Pride Week .



Esperam que Sonia Vivas sigui coherent i deixi la seva acta. @elenavarroduch enhorabona! pic.twitter.com/wS5qF4ZXDP — Ben Amics (@benamics) June 16, 2022

He criticat durament sense falta al respecte o això crec. Així que ben feta la destitució de la regidora Sonia Vivas. @hila @Neustru @albertjarabo

Val més quedar en minoria però ser honestos i poder anar en la cara ben alta que tenir que que pasar un calvari fins les eleccions. — Pep Cala Bona (@pepcalabona) June 16, 2022