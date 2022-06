Hila destitueix Sonia Vivas i cancel·la la Palma Pride Week

Davant la polèmica del Palma Pride Week i la regidora de l'Ajuntament de Palma, Sonia Vivas, el batle, José Hila, ha decidit cancel·lar tots els actes, segons ha informat Última Hora.

A més, també s'ha donat a conèixer que Hila ha decidit destituir la regidora de Justícia Social, Sonia Vivas, qui estava al capdavant de la setmana del Palma Pride. El batle ha assignat a la regidora Elena Navarro les àrees de Vivas, així com la seva integració a la Junta de Govern com a membre i com a regidora secretària suplent.

L'anunci que ha fet Sonia Vivas que renuncia al seu càrrec com a regidora però no a la seva acta ha provocat aquesta reacció immediata de l'Ajuntament de Palma i del batle, José Hila.

El cessament de Vivas deixa el Pacte de Cort en minoria ja que Vivas ha anunciat que passarà al grup mixt.