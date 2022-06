Una treballadora de Ryanair a l'aeroport de Palma amenaça un ciutadà: «O me hablas en español o no te atiendo»

Aquest dimecres, 15 de juny, un ciutadà ha denunciat, mitjançant Twitter, haver patit una discriminació lingüística a l'aeroport de Palma.

Concretament, remarca que s'han negat a atendre'ls en un mostrador de facturació de la companyia aèria Ryanair si no parlaven en castellà.

El periodista Lluís Bacardit explica que ha estat amenaçat per una treballadora de Ryanair en un mostrador de facturació de la companyia a Son Santjoan: «O me hablas en español o no te atiendo. La treballadora 315160 de facturació de Ryanair ens acaba d'amenaçar per parlar català a l'Aeroport de Palma. Fins quan hem de seguir així? PROU!».