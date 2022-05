Els vigilants de seguretat del Teatre Principal de Palma denuncien que porten tres mesos sense cobrar

El sindicat CCOO ha anunciat que faran mobilitzacions al Teatre Principal de Palma. «D'absolutament dramàtica es pot qualificar la situació dels vigilants de seguretat del Teatre Principal, que porten des de l'1 de març sense cobrar ni un sol euro», remarquen.

Aquests vigilants de seguretat han telefonat desesperadament a la secció sindical de CCOO a Trablisa, nova concessionària del servei de seguretat del Teatre Principal, per tal de demanar ajuda davant la complicada situació que viuen.

Els vigilants expliquen que feien feina per a l'empresa Gomsegur quan va entrar en concurs d'acreedors voluntari. El Teatre Principal de Palma, per a ajudar els treballadors, va treure ràpidament la licitació del servei de seguretat del Teatre amb la finalitat que entrés una altra empresa subrogant el personal adscrit al servei i elevant el preu del concurs amb la suma del deute de l'empresa anterior. Així, aquesta nova empresa, Trablisa, pagaria el deute de l'anterior empresa als vigilants.

No obstant això, els treballadors denuncien que Trablisa no els ha abonat les nòmines impagades i, per això, demanen ajuda a CCOO.

«No estam disposats a consentir aquest tipus d'atropellament contra els treballadors. Al marge de les mesures legals que farem; estam barrejant iniciar una sèrie de mesures de pressió com, per exemple, la convocatòria de mobilitzacions al Teatre Principal i altres serveis de Trablisa a efectes de garantir que els vigilants de seguretat adscrits al Teatre Principal puguin percebre els salaris endarrerits com més aviat millor possible», han destacat des de CCOO.