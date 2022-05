Els Amics de la Casa del Poble organitzen una jornada d'activitats amb motiu de l'11è aniversari del 15-M

Els Amics de la Casa del Poble, l'Associació de veïnats Bons Aires-Arxiduc i Stop Desnonaments Mallorca han organitzat una trobada popular dia 15 de maig, per reivindicar l'11è aniversari del 15-M, que donà lloc al moviment dels indignats. El col·lectiu ha explicat que l'«objectiu és preservar la memòria i els valors del moviment obrer mitjançant un equipament sociocultural».

La trobada, que serà davant el mural del carrer reina Maria Cristina, té com a objectiu continuar reclamant «que el solar de la Casa del Poble retorni a la titularitat pública com a bé comú i part de la nostra memòria col·lectiva», han explicat en una nota de premsa. «El barri està desproveït d'equipaments públics», han denunciat.

Aquest divendres, 6 de maig, integrants d'Els Amics de la Casa del Poble es reuniran amb el conseller de Presidència, Javier de Juan, «per cercar solucions», ja que consideren que per la via de la permuta hi pot haver «una solució satisfactòria per a totes les parts», han explicat. La idea és «proposar la permuta de l'edifici situat en el carrer Miquel Santandreu, núm. 1, que fa cantonada amb les Avingudes i que es troba apuntalat», han avançat.

En aquest sentit, també s'han oposat «al projecte de construir 36 apartaments de luxe» i, per això, reclamen «a les administracions públiques que protegeixin els barris de la gentrificació i turistització que ens expulsa de Ciutat», han declarat.

Diferents actes

Dia 15 se celebrarà una assemblea per informar d'allò que s'ha parlat a «les reunions realitzades» i debatre «sobre les properes passes a seguir». També, hi haurà un dinar obert, a les 14 h, i una taula rodona per aportar una perspectiva actual del moviment del 15-M mitjançant diversos col·lectius, a les 16.30 h.

A més a més, a partir de les 18.30 h començarà una vetllada musical amb el duo rural-beach rock Sweet Poo Smell, el trio de rock pop Los Bélmez, i l'electropop protesta de Sangre Fría. «Els beneficis de la barra aniran destinats en parts iguals als Amics de la Casa del Poble i a Stop Desnonaments Mallorca», han anunciat.

Per altra banda, també han anunciat que dia 11 de maig l'entitat participarà en un col·loqui sobre la història de la Casa del Poble, juntament amb l'historiador Antoni Vidal, organitzat per la biblioteca Josep Maria Llompart situada a l'Escorxador de Palma, a les 19 h.