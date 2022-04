L'EMT edita per Sant Jordi el conte 'Na Posidònia i la mar blava' sobre la petjada de carboni

L'EMT Palma ha editat un conte titulat 'Na Posidònia i la mar blava', una història sobre la petjada de carboni que es començarà a distribuir aquesta diada de Sant Jordi.

Segons ha explicat Cort, aquest conte explica la història de Na Posidònia i l'efecte que té per filtrar l'aigua i de Neptú, el primer bus que funcionarà amb hidrogen verd, un combustible que s'extreu de l'aigua amb energia solar gràcies a les plantes fotovoltaiques. El projecte ha comptat amb la col·laboració de l'IBANAT.

Així, a través de dibuixos i il·lustracions aquest conte explica de forma senzilla què és la petjada de carboni i què es pot fer per reduir-la, així com la contribució de les praderies de posidònia a tenir un planeta més sostenible i saludable.

Els personatges de na Posidònia i de Neptú continuen amb la col·lecció iniciada l'any passat amb el conte 'Na Torí i els seus amics a la ciutat verda' i que ha esdevingut el principal protagonista de les activitats educatives de l'EMT a les escoles.

En aquest sentit, Francesc Dalmau, tinent de batle de Mobilitat Sostenible, explica que en els propers mesos aquest conte que ara s'edita permetrà incorporar el personatge de Neptú en forma de bus a les activitats educatives de l'EMT. «Enguany aquestes activitats han estat un èxit i volem que es vagin renovant i explicant a les futures generacions com funcionen els nous busos de l'EMT amb energies netes com el gas natural o l'hidrògen verd i com agafar un bus contribueix a minvar la petjada de carboni», ha explicat.

L'EMT editarà 5.000 unitats d'aquest conte que es distribuirà tant a la xarxa de biblioteques municipals com a les oficines de l'empresa municipal al carrer Anselm Clavé i que, a més, tindrà una edició en format interactiu.