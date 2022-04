Can Sales torna a organitzar l'activitat solidària ‘Paraules que alimenten’ el dia de Sant Jordi

La biblioteca pública de Palma Can Sales, juntament amb l'ONG Mallorca sense fam, ha organitzat per setè any l'activitat solidària 'Paraules que alimenten'. Aquesta activitat té l'objectiu de recollir aliments que s'intercanviaran per llibres donats per la biblioteca als usuaris que participin.

L'activitat s'emmarca dins de la celebració del Dia del llibre, dia 23 d'abril. Aquest dia, es muntarà una carpa a l'entrada de la biblioteca on es podrà realitzar l'intercanvi de llibres per aliments.

Ara mateix les necessitats més urgents són productes de neteja de la llar i personal (detergent, xampú, gels...) però s'acceptarà tot el que la gent porti. A més a més la biblioteca comptarà amb l'ajuda del Casal de barri Puig de Sant Pere.

D'altra banda, a part de dissabte 23, de 10 h a 14 h, també es recolliran productes de dia 25 d'abril a dia 29, de 10 h a 20 h, dins de la biblioteca.