La Plataforma Cívica Estimam Son Sardina continuarà «amb les accions de lluita i pressió» després de reunir-se amb la Regidoria d’Urbanisme

La Plataforma Cívica Estimam Son Sardina ha emès un comunicat, després de la reunió mantinguda aquest divendres, 1 d'abril, en la qual afirma que hauran de «continuar amb les accions de lluita i pressió». En la trobada, hi varen participar la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Palma, Neus Truyols, i el tècnic Joan Riera.

Segons les conclusions extretes de la reunió, la plataforma ha explicat que Cort ha admès que «han estat incomplint les promeses electorals de fer el passeig a Pere Sans Garau i eixamplar el Carrer Agustí» excusant-se que «l'Ajuntament no té doblers». En aquest sentit, en el text han denunciat que «tenen doblers per allò que els interessa», com per exemple «les suculentes subvencions que donen a les associacions de veïns de Son Sardina».

Respecte a la plaça de Can Pesquet, han explicat que l'ajuntament també s'ha excusat dient que «tampoc tenen doblers per fer-la», així com que «la seva execució va totalment lligada a fer la urbanització de Can Simó, ja que el constructor hauria d'assumir els costos de la plaça com la compensació»; «sense cap garantia», han declarat des d'Estimam Son Sardina.

La Plataforma Cívica ha denunciat que els varen fer xantatge dient que «si volíem creixement zero, tampoc no farien cap millora o inversió en Son Sardina». Davant aquestes declaracions, han declarat que així, prefereixen «continuar igual que fins ara i ser un poble, malgrat ser conscients que les millores són necessàries», han afegit.

Finalment, han explicat que «les propostes de l'Ajuntament són totalment contradictòries als valors i promeses que els partits que formen el govern municipal van fer durant la campanya electoral». Així, han criticat que «la regidoria d'urbanisme presentà la dotació de serveis i millores no com un dret que tenim com a ciutadans, sinó com un premi a canvi de desenvolupament urbanístic».