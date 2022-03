Catorze entitats s’enllacen per la llengua dissabte a la plaça del Tub de Palma

El Grup Blanquerna, la Plataforma per la Llengua, l’Assemblea Sobiranista de Mallorca, les Fundacions Darder Mascaró, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, Jubilats per Mallorca, Joves per les Illes, Mallorca Nova, Cap Endavant, Joves per la Llengua, Dones dels Països Catalans, Alternativa Docent, UOB Ensenyament i l’STEI Intersindical s’han adherit a la mobilització del 2 d’abril amb el lema 'Prou! Tenim dret a viure en català', organitzat per Enllaçats per la Llengua.

Aquesta concentració, que es farà a Palma a les 12 h a la plaça del Tub, coincideix amb actes el mateix dia a Perpinyà, València i Barcelona. Aquesta data, 2 d'abril, commemora l’Edicte de Lluis XIV contra el català a Perpinyà de l’any 1700.

Marisa Cerdó, professora de l’IES Son Pacs, dinamitzadora cultural i militant per la llengua, serà l'encarregada de llegir el manifest a Palma.