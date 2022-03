Una cinquantena de persones declararan davant la Fiscalia de Delictes d’Odi i Discriminació per criticar la sentència del 25% a Twitter

La Plataforma per la Llengua ha sabut que la Fiscalia de Delictes d'Odi i Discriminació citarà a declarar una cinquantena de persones que varen fer comentaris crítics a Twitter amb motiu de la imposició per la judicatura espanyola d'un 25% d'hores lectives en castellà a les escoles catalanes. La Fiscalia, que ja ha fet declarar alguns d'aquests tuitaires, instrueix la causa per delictes de «difusió del discurs de l'odi» o «contra la integritat moral». La investigació, iniciada al desembre, es deriva de denúncies del partit d'extrema dreta Vox, Movimiento contra la Intolerancia i Asamblea por una Escuela Bilingüe.

L'ONG del català està oferint assessorament jurídic a una de les víctimes i vol fer-lo extensiu a la resta ja que considera que som davant d'una campanya de persecució i intimidació. Qualsevol persona afectada pot rebre una atenció personalitzada de l'entitat adreçant-se a tramits@plataforma-llengua.cat.

«Amb aquests procediments es vol atacar la legitimitat de les polítiques lingüístiques catalanes amb la criminalització dels seus defensors i la contaminació de l'opinió pública en aquest sentit. Significativament, la Fiscalia mai no ha iniciat cap procediment contra la multitud de comptes a les xarxes socials que promouen l'odi i fins i tot la violència contra els catalans, els catalanoparlants i els defensors dels drets de les minories nacionals i lingüístiques. La doble vara de mesurar indica clarament que darrere d'aquestes actuacions hi ha motivacions polítiques», han remarcat.

La Plataforma per la Llengua constata que el sistema judicial espanyol «continua la seva croada contra persones que reivindiquen els drets nacionals i lingüístics dels catalans», en coordinació amb grupuscles nacionalistes espanyols. En aquest cas, la voluntat és «espantar i silenciar les veus que posen en dubte l'hegemonia del discurs supremacista castellà i les normes i sentències que reprodueixen aquesta ideologia discriminatòria», han remarcat. Cal recordar que, segons una enquesta encarregada per la Plataforma per la Llengua a l'empresa GESOP, el 82% dels habitants de Catalunya està a favor del model immersiu a l'escola.