Quatre mil docents, inscrits a les oposicions de 2022

El termini d'inscripció a la convocatòria de concurs oposició docent de 2022 de les Balears ha finalitzat. S'hi han apuntat 3.938 docents per a un total de 796 places.

Aquestes places són tant per a infantil i primària, com secundària, formació professional (FP) i escoles oficials d'idiomes (EOI). Però, el 59% de les vacants són per a ser mestres d'infantil i primària i el 35,92%, per a l'ensenyament secundari; per a FP sols hi ha 33 places i per a l'EOI, set.

Si ens referim a la distribució per illes, hi ha 3.353 inscrits a Mallorca, 240 a Menorca, 339 a Eivissa i 6 a Formentera.