La Comissió de Memòria i Reconeixement Democràtics proposarà la creació d’un centre d’interpretació de la Casa del Poble de Palma

La Comissió Tècnica de Memòria i Reconeixement Democràtics ha proposat aquest divendres la creació d’un centre d’interpretació de la Casa del Poble de Palma i la instal·lació d’una placa commemorativa en el mateix solar per tal de «protegir i recuperar la memòria del lloc».

La Comissió ha pres la decisió de rebutjar la petició de suspensió de la llicència d'obres del solar on es trobava la Casa del Poble atenent que l'informe jurídic de l'advocacia de la Comunitat Autònima de les Illes Balears dictamina que no «és conforme a dret». No obstant la Comissió de Memòria i Reconeixement Democràtics ha proposat aquestes altres alternatives per a preservar la memòria de la Casa del Poble.

L’informe de l’Advocacia impossibilita jurídicament l’adopció de mesures cautelars «principalment per la prescripció de les accions encaminades a la retroactivitat de la compravenda a un particular del solar»; no obstant això, la Comissió ha considerat «més que provada» la «condició d’espai d’interès històric per a la comunitat» de la Casa del Poble de Palma, ja sigui per la seva significació històrica o simbòlica, o per la seva repercussió en la memòria col·lectiva de la lluita de la ciutadania de les Illes Balears pels seus drets i llibertats democràtiques. És per això que aquest mateix divendres ja s’han començat a debatre altres mesures alternatives.

La Comissió Tècnica de Memòria i Reconeixement Democràtics obre així la porta a «altres escenaris de protecció i promoció» de la memòria de la Casa del Poble de Palma i es planteja la possibilitat d’impulsar la creació d’un centre d’interpretació en un espai cedit per la promotora en el mateix solar, o la col·locació d’una placa commemorativa que recordi l’existència i evolució històrica del centre.

El secretari autonòmic de Memòria Democràtica i Sectors Productius, Jesús Jurado, que ha participat en la Comissió d’aquest divendres, ha assegurat que «la intenció de la Comissió és la de protegir la memòria de la Casa del Poble de Palma, i treballarem conjuntament amb l’Ajuntament per disposar d’un centre d’interpretació al lloc on va estar aquest edifici tan simbòlic. Així, la gent de Palma podrà conèixer què va significar i què va succeir amb la Casa del Poble».