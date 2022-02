Una cinquantena de comerços asiàtics de la barriada de Pere Garau participen en una recol·lecta solidària per celebrar l'Any Nou Xinès

Una cinquantena de comerços asiàtics de la barriada de Pere Garau, a Palma, participen en una recol·lecta solidària per celebrar l'Any Nou Xinès, que s'ha celebrat aquest dimarts.

Segons ha informat el president de l'Associació de Xinesos de Balears (Achinib), Fang Ji, enguany no hi haurà celebracions més enllà d'aquesta acció solidària, el beneficiari de la qual serà la Fundació Monti-Sion.

Aquest dijous, el president d'Achinib, associació que pertany a Pimem, serà l'encarregat de lliurar a la Fundació Monti-Sion la quantitat recollida durant la setmana passada en els comerços xinesos del barri.

Malgrat no poder realitzar més activitats pel nivell d'alerta sanitària en el qual es troba Mallorca per l'evolució de la pandèmia, des d'Achinib tenen esperances de poder celebrar el Nou Any Xinès el 2023 amb diferents accions per a aconseguir una festa cent per cent sostenible i verda.