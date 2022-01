[VÍDEO] Cort inaugura l'exposició 'ADN Sant Sebastià', instal·lada a l'avinguda Antoni Maura fins al 30 de gener

L'exposició 'ADN Sant Sebastià', emmarcada en el programa de festes de Sant Sebastià 2022, ha estat inaugurada aquest dilluns pel batle de Palma, Jose Hila, el regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior, Alberto Jarabo i la directora general de l'àrea, Clàudia Costa. La instal·lació es podrà visitar fins al pròxim 30 de gener a l'avinguda Antoni Maura.

Aquesta mostra és una de les novetats d'enguany, i té per objectiu donar a conèixer a la ciutadania l'origen de les festes patronals. El batle ha subratllat que aquesta mostra «és una oportunitat per conèixer l'ADN de les festes, el seu origen, els seus símbols o com ha anat evolucionant».

«ADN Sant Sebastià», a l'avinguda d'Antoni Maura fins al 30 de gener pic.twitter.com/MpKJNP5UA2 — Ajuntament de Palma (@ajuntpalma) January 17, 2022

Jarabo ha explicat que «amb aquesta mostra hem volgut fer un recorregut per com és aquesta festa vista des de la perspectiva dels ciutadans de Palma i de les entitats que hi formen part. És un reconeixement a tots els que han contribuït al fet que pugui existir aquest vincle entre l'organització institucional i els que hi viuen la festa». «La història, la iconografia i els rituals de la festa s'han anat traspassant, generació rere generació, com a herència que amb el temps ha anat marcant el caràcter de la nostra societat i, generant alhora un codi genètic propi que podríem denominar l'ADN de Sant Sebastià», declaren des del consistori.

Des de l'any 1451 es té constància que Sant Sebastià ja se celebrava, la seva devoció va créixer progressivament de tal manera que en el segle XVII Sant Sebastià va ser declarat patró de la ciutat. A través d'estructures expositives formades per bidons de colors es proposa als visitants un recorregut dividit en quatre àmbits diferenciats que donaran a conèixer la història de la festa de Sant Sebastià, els seus orígens, la seva simbologia, costumari, confraries i d'altres entitats associatives que han esdevingut arran d'aquesta festa.

També es reflecteixen testimonis que han format part de la memòria de les festes, i s'inclouen fotografies antigues d'aquesta celebració, així com un recull dels cartells que hi han il·lustrat Sant Sebastià els darrers trenta anys. El bidó esdevé un símbol molt present a tot el muntatge, en què també s'hi han fet servir antigues torradores de l'Ajuntament, un element molt vinculat a la Revetla.