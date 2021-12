L'Ajuntament no autoritzarà les torradores el dia de la Revetla de Sant Sebastià a causa de la situació sanitària

L'Ajuntament de Palma no autoritzarà les torradores el dia de la Revetla de Sant Sebastià. Després d'analitzar la normativa sanitària vigent, l'Àrea de Participació i Govern Interior ha decidit que dia 19 de gener no estiguin permeses les torradores d'acord amb l'apartat III.5 del Pla de mesures de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la Covid-19. La mascareta serà obligatòria en exteriors, ja que la Revetla es considera un esdeveniment multitudinari.

En relació amb les torradores, la norma marca que «els serveis de menjar i beure s'han de realitzar asseguts a taula» i, en tot moment, «s'ha de respectar la distància d'un metre i mig entre agrupacions de persones». Així, la regidoria considera que no es pot garantir que totes les torrades de dia 19 es facin complint la norma, que assenyala de forma clara que no es pot fer dempeus, com és tradició, sinó que s'ha de fer d'asseguts. En relació amb les barres exteriors, l'actual norma assenyala que es poden autoritzar les del sector de la restauració amb la intenció de traslladar l'activitat de l'establiment a l'aire lliure.

La resta de dies, que no siguin dia 19 de gener, sí que estaran permeses les torradores. S'haurà de demanar autorització a l'Ajuntament. Els documents es trobaran a la seu electrònica de la web www.palma.cat. Segons ha anunciat Cort, les activitats s'aniran revisant d'acord amb la normativa sanitària vigent en cada moment.