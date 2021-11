Cort crea l'Oficina de Neteja de Grafits i habilita un correu per a denunciar pintades

L'Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma habilita des d'aquesta setmana un correu electrònic, oficinaantigrafits@palma.cat, al qual la ciutadania podrà enviar imatges amb la seva localització de pintades vandàliques que es detectin al seu barri i que estiguin localitzades tant a edificis municipals com a altres elements del mobiliari urbà com ara bancs, papereres, marquesines, senyals de trànsit i d'altres.

A través d'aquest correu electrònic el personal de l'Oficina de Neteja de Grafits s'encarregarà d'aplicar el protocol aprovat entre EMAYA i Infraestructures i d'anar tramitant les denúncies i recordant la neteja d'aquests elements al servei o a l'àrea municipal que correspongui.

La tinenta de batle d'Infraestructures i Accessibilitat, Angélica Pastor, recorda que la creació d'aquesta Oficina respon a un compromís inclòs al Pla d'acció per a agilitzar la resposta municipal a les pintades. «Volem una Palma més neta i més cívica i per això posam a l'abast de la ciutadania eines per a coordinar millor la neteja d'aquestes pintades», ha explicat la regidora.

El Pla d'acció establert entre EMAYA i Infraestructures per a agilitzar la resposta municipal a les pintades a elements urbans i immobles, edificis catalogats i mobiliari urbà inclou un protocol que delimita quines pintades neteja cada àrea i quin és l'ordre de prioritat que se segueix en funció de l'àmbit on se situa la pintada, l'impacte social, el valor patrimonial i el caràcter insultant o delictiu de les pintades.

EMAYA, per altra banda, s'encarrega de la neteja de pintades vandàliques a espais privats amb una tarifa bonificada de 2 euros/metre quadrat.