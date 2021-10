PalmaActiva ajuda a promocionar Pecolo, una plataforma mallorquina de venda en línia per al petit comerç

El Quiosc de PalmaActiva promociona aquesta setmana l'empresa Pecolo, la primera plataforma de venda en línia exclusiva per al petit comerç de Mallorca. El Quiosc, ubicat a la plaça de l'Olivar, és un espai on les empreses, persones emprenedores i entitats poden exposar i testar temporalment els seus productes i serveis.

El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Rodrigo Romero, el coordinador de Promoció Econòmica i Ocupació, Miquel Àngel Capó, i el director general de Comerç, Fabrizio Di Giacomo, s'han reunit avui amb l'equip de Pecolo, format per Belisa Rus, Gerard Fernández, Alexei Soliz i Amaya Tapia per donar suport al projecte. També ha assistit a la trobada Joan Riera, vocal de PIMECO i president de l'Associació de Comerciants del carrer Sant Miquel.

Rodrigo Romero ha felicitat als impulsors de Pecolo per aquesta iniciativa, que dóna al petit comerç eines per ser competitius, «objectiu que compartim des de PalmaActiva».

Joan Riera, de PIMECO, afirma que amb Pecolo «fem un pas molt important i oferim als petits comerciants una eina digital, senzilla, moderna, àgil i propera; així donam solucions als comerços que ara mateix no estan preparats per vendre en línia de manera individual, Pecolo és la millor opció que hem trobat per ajudar-los».