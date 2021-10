La Federació d'Associacions de Veïns de Palma creu que l'ACIRE «afavoreix els residents»

La Federació d'Associacions de Veïns de Palma ha considerat aquest divendres que l'ACIRE «afavoreix els residents» de la ciutat i ha recordat que les restriccions de tràfic de vehicles en els centres històrics «és una mesura cada vegada més generalitzada per raons més que evidents».

L'entitat ha apuntat que restringir el tràfic contribueix a la conservació dels centres històrics de les ciutats com a patrimoni cultural.

Fa temps que «hem deixat de pensar que es pot anar a comprar al centre en cotxe privat i aparcar a la porta perquè no hi ha condicions en els carrers estrets, trobar aparcament és impossible o els carrers estan envaïts per turistes», han assenyalat des de la Federació.

Per aquest motiu, han subratllat que «això no s'ha d'imposar a partir del nou ACIRE Palma Camina o de zones de vianants», sinó que les mesures de Palma Camina «arriben després que la ciutadania tengui assumit aquest fet».

«L'ACIRE afavoreix les persones residents que si poden disposar d'aquestes zones per aparcar i circular amb molta tranquil·litat i també servei de bus urbà podrà millorar la seva fluïdesa», han indicat.

Pel que fa a l'abastament de mercaderies pels comerciants, la Federació destaca que limitar el tràfic privat suposa igualment «alleugerar embossos i alliberar els espais reservats per la càrrega i descarrega», per tant, «els comerços de la zona surten afavorits».