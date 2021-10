ARCA sol·licita a Cort que «humilitat i rectificació» i que «es deixin ajudar» en matèria de mobilitat

L’Associació per la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha assistit aquest dimecres a la taula de mobilitat per manifestar la seva preocupació i desacord amb la manera de prendre decisions de l’Ajuntament de Palma en matèria de mobilitat.

ARCA assegura que no es pot presentar un pla de Palma Camina sense haver donat la oportunitat prèvia a opinar i participar. A més, afirma que, d’aquesta manera, «un Pla que té principis positius, es transforma en un pla dolent, per manca de diàleg i voluntat d’escoltar».

L’associació es preocupa perquè el malestar de la gent que viu a Palma i dels comerços petits derivi en el seu abandonament de la ciutat i la seva substitució per agents gentrificadors.

ARCA també ha parlat dels casos concrets de la Plaça Quadrado i Nuredduna.

Segons l’Associació, la peatonalització de Plaça Quadrado corre el risc de «transformar un espai arquitectònicament conservat i estimat per la ciutadania en un lloc despersonalitzat de terrasses de bars amb les molèsties que això implica». A més recoorda que els cotxes que circulaven per la plaça de Quadrado, tan sols eren els de persones amb dret a fer-ho perquè era zona ACIRE. «Per tant no és significatiu el benefici ambiental» ha argumentat.

«Està molt bé, posar dificultats als cotxes, però les conseqüències s’han de preveure, consensuar les solucions i els resultats han de ser beneficiosos pel conjunt de la ciutadania i els seus habitants» ha afegit.

Pel que fa a Nuredduna, ARCA creu que l’Ajuntament ha actuat d’esquenes a les organitzacions i que «aquesta no és la dinàmica d’una ciutat sana, viva i socialment compromesa».

L’associació demana «humilitat i rectificació» i sol·liciten a Cort que «es deixin ajudar» i que atenguin a la ciutadania organitzada.

«Creim que és necessari una mica d’humilitat per part del consistori per reconèixer que la participació ciutadana és una altra cosa i no el que s’ha fet amb Nuredduna, Plaça Mercat, Plaça Quadrado y les primeres fases del Palma Camina», ha remarcat ARCA.