CCOO denuncia la «caòtica gestió» de l'aparcament de l'aeroport de Palma per part d'Aena

El sindicat CCOO ha denunciat aquest dilluns la «caòtica gestió» de l'aparcament de l'aeroport de Palma per part d'Aena: «Aena manté les instal·lacions en estat deficient i permet a la concessionària una plantilla inferior a la necessària per a l'adequada atenció al ciutadà».

Els treballadors de l'aparcament denuncien el deteriorament de les instal·lacions per falta de manteniment mentre el volum de treball ha augmentat enormement en els darrers mesos. Barreres que no funcionen en les sortides; pagaments que no es poden realitzar i que acaben generant grans embussos; senyals d'indicació contradictòries i confuses...

Les instal·lacions de l'aparcament són compartides en aquest moment per un nou operador de rent a car, «només per un tema de major recaptació i menor cost, generant problemes a la resta d'usuaris», han remarcat.

A més, denuncien que Aena manté el Pàrquing de Llarga Estada tancat mantenint el pagament a l'empresa concessionària, Saba, al 70% del contracte. Però, alhora, genera més recaptació ja que les reserves al pàrquing general, únic en funcionament, són molt més cares.

«El darrer cap de setmana de setembre va ser totalment caòtic. Les plantes 2, 3 i 5 estaven completes i es va haver d'obrir la 6a planta, tancada per obres de manteniment. Aquesta situació, lluny de solucionar-se, s'agreujarà a causa de les condicions de la nova licitació; per exemple, el servei de neteja té una partida que s'ha reduït a la meitat. Tot això es produeix mentre Aena ha donat xifres de passatgers similars a les que es donaven a la època prepandemia durant l'estiu», expliquen des de CCOO.

A la vista de tots els fets denunciats es pot deduir que Aena «incompleix la seva obligació de vetllar pel compliment de les condicions de prestació del servei que acaba per perjudicar directament els ciutadans, clients de l'aeroport de Son Santjoan. A què espera Aena per a posar remei a aquest caos?», es demana el sindicat.