Organitzen una concentració per una Palma lliure de lloguer turístic en habitatges plurifamiliars

La Federació d'Associacions de Veïns de Palma ha organitzat una concentració per al 21 d'octubre, a les 19 hores, a la Plaça Mercat per una Palma lliure de lloguer turístic en habitatges plurifamiliars.

El 15 de setembre, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) va fer pública la decisió del tribunal en contra de la prohibició del lloguer turístic en habitatges plurifamiliars en la ciutat de Palma.

Aquesta prohibició va ser un acord del Ple de l'Ajuntament de Palma del 26 de juliol de 2018, contra el qual Habtur Balears va presentar un recurs contenciós administratiu. Per aquest acord del Ple, l'Ajuntament va tenir en compte la iniciativa popular presentada per la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, avalada per 5.469 signatures reconegudes fins i tot pel TSJIB, però sense valorar el seu significat: «com la incompatibilitat de l’oci turístic amb les barriades residencials i el dret al descans dels veïns i veïnes, a més dels efectes negatius sobre l’accés a l’habitatge, la economia i el treball submergit, entre altres aspectes».

Per aquest motiu, considerant que cal recordar al TSJIB que la ciutadania es va expressar en la iniciativa popular i ara torna a expressar el seu rebuig davant aquesta sentència, han convocat una concentració el pròxim 21 d'octubre.