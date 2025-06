Esporles es vesteix amb orgull per a defensar la diversitat i denunciar l’odi

Aquest divendres, a les portes del Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+, l’Ajuntament d’Esporles ha penjat una gran bandera de l’arc de Sant Martí a la façana del consistori, com a mostra de compromís ferm amb la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+. L’acte, organitzat per la regidoria d’Igualtat i Diversitat, ha comptat amb la presencia de Maria Roig, regidora de l’àrea, del batle d’Esporles, Josep Ferrà, i d’altres membres del consistori.

Aquest acte simbolitza la culminació d’una campanya iniciada fa dues setmanes, amb la col·locació de banderes LGTBIQ+ a diferents edificis municipals, a més de la col·locació del paperí a la plaça del Jardinet amb els colors de la bandera. L’objectiu: «fer visible el suport institucional a la diversitat sexual i de gènere, i promoure un poble lliure de discriminacions».

A més, l’Ajuntament anuncia amb il·lusió la celebració de l’Esporles Orgullosa, els propers 4, 5 i 6 de setembre, unes jornades de reivindicació, cultura, reflexió i festa per construir una comunitat més inclusiva i respectuosa. Enguany, sota el lema 'Amb totes les lletres', l’Ajuntament posa l’accent en els col·lectius Q (Queer) i + (els que no es senten representats per la resta).

Tanmateix, remarquen que «no podem callar davant l’augment preocupant d’actes d’odi al municipi». Enguany s’han produït agressions homòfobes contra persones per la seva orientació o identitat, així com intents de crema de banderes LGTBIQ+ i altres accions intolerants que no representen els valors d’Esporles, apunten.