Dues manifestacions recorreran aquest dissabte els carrers de Palma per l'Orgull LGTBIQ+

Palma acull aquest dissabte, 28 de juny, dues manifestacions amb motiu de l'Orgull LGTBIQ+ 2025, una amb el lema 'Orgull rural, resistència diversa' convocada per Ben Amics i, l'altra, per a recuperar l'«esperit combatiu, anticapitalista i desobedient» convocada per la plataforma Orgull Crític Mallorca amb el lema 'De Stonewall a Palestina fins a l’alliberament total'.

Ambdues marxes començaran a les 18.00 hores al passeig del Born i discorreran juntes fins arribar a la Costa de la Pols. Allí, la manifestació convocada per Ben Amics continuarà fins a la plaça d'Espanya amb la gala anual que organitza aquesta entitat juntament amb l'Ajuntament de Palma. Un pic finalitzat el recorregut, es llegirà el manifest de l'Orgull i se celebraran activitats culturals i de lleure amb actuacions musicals. L'altra manifestació, de la mà d'Orgull Crític, finalitzarà a la plaça Llorenç Bisbal, on també es llegirà un manifest i se celebraran concerts de diversos grups musicals. Els lemes de l'Orgull 2025 L'associació Ben Amics explica que el lema d'enguany, 'Orgull rural, resistència diversa', cerca posar en valor la lluita del col·lectiu no només a les ciutats. Aquest any, el missatge de la manifestació se centra en visibilitzar les diferents realitats dins del col·lectiu a les àrees rurals i la reivindicació de les desigualtats a què s'enfronten, com un menor accés a recursos, drets i oportunitats. En aquesta edició es commemoraran també els 20 anys del matrimoni igualitari amb una segona pancarta titulada '20 anys de drets i cap pas enrere', com a gest de resistència davant «possibles retrocessos». Per la seva banda, la convocatòria d'Orgull Crític cerca recuperar l'esperit de la primera que va convocar la plataforma a Mallorca ja fa una dècada per a «denunciar la mercantilització i despolitització que ha patit el model d'Orgull majoritari» i apostar per una alternativa «autogestionada, crítica i desvinculada d'interessos institucionals i privats». «El nostre orgull no és ni serà mai una festa buida de contingut polític. És una jornada de lluita, de reivindicació, de memòria i també de celebració. Celebram que en som moltes, que estam organitzades i que seguim en la lluita», han dit les portaveus del col·lectiu. La manifestació posarà un èmfasi especial en la memòria de les revoltes de Stonewall i de referents com Marsha P. Johnson i Sylvia Rivera, dones trans negres i llatines que varen encendre la flama de la lluita LGTBIQ+. També en Palestina, amb «una condemna clara a l'apartheid, la neteja ètnica i el genocidi que l'Estat d'Israel està perpetuant».