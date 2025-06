El Consell eleva a 27 milions la inversió en serveis socials municipals

El Consell de Mallorca, a través de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), invertirà un total de 27 milions d’euros en els serveis socials comunitaris dels ajuntaments durant el trienni 2025-2027. Aquesta quantitat representa un increment de gairebé un 20% respecte del trienni anterior, una aposta decidida pel reforç del benestar social en l’àmbit local. Cada any, el Consell destinarà 9.000.096,19 euros per garantir recursos estables i continuats als municipis de Mallorca.

L’acte de signatura dels convenis ha tingut lloc aquest dijous, 26 de juny, a la Misericòrdia i hi ha assistit el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, acompanyat del president de l’IMAS i conseller de Benestar Social, Guillermo Sánchez, i de la directora insular de Serveis Socials, Infància i família, Apol·lònia I. Socias, així com de batles, batlesses i representants dels municipis de Mallorca i de la Mancomunitat del Pla. El president Llorenç Galmés, ha destacat «el paper fonamental dels serveis socials municipals com a primera porta d’accés per a moltes famílies que necessiten suport».

L’IMAS canalitza finançament directe als ajuntaments per reforçar els serveis socials municipals, millorar-ne la qualitat i agilitzar l’atenció a persones vulnerables. La inversió permetrà enfortir els equips tècnics, reduir la burocràcia i impulsar accions preventives. El nou pla incorpora dues línies de finançament: una per a prevenció comunitària i una altra per a la contractació de nous perfils professionals segons les necessitats locals. També es reforcen les línies existents per consolidar equips estables i multidisciplinaris arreu del territori.

En total, aquestes dues línies concentren 6,6 milions d’euros en professionals de la psicologia, 5,1 milions en altres perfils municipals i 3,3 milions en projectes comunitaris i ajudes d’urgència social durant el trienni.