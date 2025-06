IB3 retransmetrà la Gran Cavalcada del Centenari de Consell

IB3 se suma al centenari de la Independència de Consell amb l’emissió de la Gran Cavalcada aquest dissabte 28 de juny a partir de les 19.15 hores. A la trobada hi participaran agrupacions de diferents municipis de l’arxipèlag per retre homenatge a la Vila en una celebració històrica. La narració de la retransmissió de la Cavalcada serà a càrrec de la periodista Joana Maria Maroto i comptarà amb la col·laboració del gegant i dimoni, Joan Pere Crespí. Maria Pons, farà el seguiment de la festa a peu de carrer. La Cavalcada serà al carrer Palma passant per la plaça Major i la plaça de son Bernadet. Desfilaran per la Cavalcada xeremiers, bandes de música, gegants, caparrots, dimonis, bèsties de foc i agrupacions folklòriques.

Aquest 2025 s’ha declarat Any del Centenari de la Independència Municipal de Consell. La constitució del primer Ajuntament de Consell el 29 de juny de 1925 esdevé l'acte més important de la història moderna del municipi. A més de la Gran Cavalcada, s’han organitzat un grapat d’iniciatives, activitats culturals, infantils, juvenils i esportives. La Gran Cavalcada del Centenari de Consell és una celebració simbòlica, que commemora cent anys de trajectòria com a municipi i posa en relleu el vincle entre els pobles de les Illes.