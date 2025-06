La FELIB dona suport a la legalització d’edificacions a la Serra de Tramuntana

La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) es posiciona a favor del procés extraordinari de legalització d’edificacions situades a la Serra de Tramuntana que estiguin fora d’ordenació, i on l’Administració ja no té dret a restablir la legalitat urbanística per la prescripció de la infracció. Aquesta és una esmena introduïda en el Projecte de llei que introdueix la figura dels Projectes Residencials Estratègics, i que es troba en aquests moments en tramitació parlamentària.

«La mesura no suposa en cap cas més construcció en aquest enclavament de Mallorca que és Patrimoni Mundial per la UNESCO i que hem de protegir, sinó que dona una solució perquè les famílies dels municipis de la Serra puguin regularitzar el seu habitatge ja existent amb les mateixes condicions que la resta de municipis en un màxim de tres anys», afirma el president de l’entitat, Jaume Ferriol. La FELIB considera «coherent» l’exigència en aquests casos dels distints requisits: el pagament d’una contraprestació econòmica d’entre el 10% i el 15% del cost de la regularització en funció de quin any dels tres possibles es legalitzi; el pagament també de les mateixes taxes i imposts prevists per a noves edificacions, construccions o edificacions; i l’adopció de mesures de sostenibilitat ambiental, hídrica o energètica que aproven els mateixos plenaris municipals, el que dona poder als ajuntaments per adaptar la mesura a la pròpia realitat. A més, com a entitat que congrega els ajuntaments de les Illes Balears, consideren «positiu» que les diferents entitats locals «puguin destinar els ingressos derivats d’aquesta regularització extraordinària a l’adquisició, la recuperació, la protecció i la gestió sostenible d’espais i recursos naturals».