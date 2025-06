Seminari a Palma sobre la transició energètica a les illes de la UE

La Universitat de les Illes Balears (UIB) acull aquest divendres, 27 de juny, el seminari 'Transició energètica a les illes de la UE: Reptes, oportunitats i escenaris de futur', una jornada que reunirà experts, responsables polítics i agents socials per analitzar els desafiaments i les perspectives de la transició energètica als territoris insulars europeus.

L’esdeveniment, organitzat per la Càtedra de la Insularitat UIB-GOIB, té com a objectiu posar en comú experiències, identificar bones pràctiques i debatre les estratègies més eficaces per avançar cap a un model energètic més sostenible i resilient a les illes. El seminari abordarà qüestions clau com la dependència energètica, la integració de les energies renovables, l’emmagatzematge d’energia, la gestió de la demanda i les oportunitats d’innovació tecnològica específiques per a les realitats insulars.

Aquesta trobada esdevé una plataforma de diàleg entre institucions, empreses i societat civil per impulsar la col·laboració i la transferència de coneixement, amb l’objectiu de contribuir a la descarbonització i a la sobirania energètica de les illes de la Unió Europea.

Els reptes principals de la transició energètica a les illes de la Unió Europea són diversos i responen tant a les particularitats insulars com als objectius globals de descarbonització i sostenibilitat: dependència energètica i autosuficiència, entrada de les energies renovables, emmagatzematge i gestió de la demanda i descarbonització de la mobilitat, entre d’altres.

El conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, el vicerector de Política Científica i Investigació, Víctor Homar; la directora General d’Economia, Catalina Barceló, i la catedràtica de Geografia i codirectora de la Càtedra, Joana M. Seguí, inauguraran les jornades, que començaran amb la ponència 'Escenaris per tenir zero emissions a les Illes Balears', a càrrec del professor del Departament d'Enginyeria Industrial i Construcció de la UIB Andreu Moià. A continuació, s’exposaran els casos de Sardenya i de Malta pel que fa a la transició energètica i l’adopció d’energies renovables.

El programa es completarà amb dues ponències que permetran tenir una perspectiva comparada de la insularitat i la transició energètica, a càrrec del professor emèrit de la Universitat de Sherbrooke i cofundador d’Enerkem Inc. i de CRB Innovations, Esteban Chornet; així com dels reptes de les energies renovables a les illes europees, a càrrec de Martina Cannata, responsable de l’àrea d’Assistència Tècnica i Desenvolupament de Capacitats del Secretariat d’Energia Neta per a les Illes de la UE.

El seminari conclourà amb una taula rodona moderada pel doctor Pau de Vílchez, professor de Dret Internacional Públic i vicerector de Relacions Internacionals, Solidaritat i Justícia Global, en la qual participaran Diego Viu, director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears; Martí Ribas, director general d’Endesa Balears; hi haurà una connexió per videoconferència de Núria Albet, coordinadora de La Palma Renovable (La Palma, Illes Canàries); Antonio Chinea, conseller delegat de Gorona del Viento (Illes Canàries) i Alexis Chatzimpiros, coordinador internacional a l'Acadèmia d'Energia de l'illa danesa de Samsø.