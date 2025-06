Especialistes de la medicina mallorquina assenyalen els beneficis dels escacs

La darrera jornada del Festival «Escacs + Salut», organitzada per la Federació Balear d'Escacs, es va dur a terme en el Claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor, i va comptar amb una quarantena de persones de totes les edats que s'endinsaren dins el món de la ciència per conèixer millor els avantatges dels escacs.

El Dr. Jaume Sauleda, metge pneumòleg de l'Hospital Universitari Son Espases, va aprofundir amb el deteriorament cognitiu de les persones especialment a partir dels seixanta anys expressant amb dades científiques que malalties com l'alzheimer o la demència senil es poden endarrerir o prevenir jugant quotidianament als escacs. Afirmen que es tracta d'una teràpia comprovada i estudiada amb persones que hi juguen i altres que mai ho han fet, essent una activitat cognitiva d'estimulació diàriament i de relació social i intergeneracional.

La segona conferència impartida pel Dr. José Reyes, president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes Balears, tracta els escacs dins el món de les persones que pateixen càncer i que a poc a poc es van incorporant a la vida amb normalitat, per això mateix també podem xerrar dels escacs com una eina d'inclusió social.

Finalment, el José Luis Segura ens va parlar dels beneficis dels jocs d'estratègia per a exercitar la ment presentant-nos la conferència sota el títol «Pensar bé per a viure millor: els escacs i altres jocs d'estratègia com a gimnasos del pensament», on ressenyar la importància del joc i de les facultats terapèutiques amb les persones que ho practiquen assíduament.

Des del Festival «Escacs + Salut» han volgut agrair al públic i als ponents la claredat i la didàctica d'uns temes que segons afirmen «haurien de ser d'anàlisi per part de la Conselleria de Sanitat per una implantació als hospitals, centres de saluts i dins la població major de 50 anys». I aquest dissabte, 14 de juny, a Maria de la salut tendrà lloc la clàssica Copa de Mallorca per equips de 4 jugadors i partides a 10 minuts més 5 segons d'increment per moviment.