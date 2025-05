Formentera obre un canal de denúncies anònimes per a combatre el lloguer turístic il·legal

El Consell de Formentera ha posat en marxa un canal de denúncies anònimes per a combatre «de manera efectiva» el lloguer turístic il·legal.

La institució ha explicat en un comunicat que qualsevol persona podrà informar de manera anònima sobre activitats de lloguer turístic no autoritzat, contribuint a garantir el compliment de la normativa vigent.

Pel que fa a la part denunciada, en un formulari se sol·licitaran dades com la web on es troba l'anunci o l'adreça completa de l'habitatge. El denunciant, per la seva banda, podrà rebre informació sobre la denúncia interposada, que serà completament anònima.

El conseller insular de Turisme, Artal Mayans, ha explicat que la col·laboració ciutadana serà «clau» per a «protegir el model turístic i garantir-ne una oferta regulada».

El Consell ha recordat que la temporada passada es varen realitzar a Formentera 288 inspeccions a pisos o habitatges, obtenint deu actes de denúncia. A elles, cal sumar-ne set obertes després de denúncies directes dels veïns.