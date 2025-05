Tramuntana XXI llença la campanya de prevenció d’incendis 'Envolta't de seguretat'

Aquest 1r de maig ha començat, a les Illes Balears, la temporada d’alt risc d'incendis forestals. Coincidint amb aquest nou inici de campanya estival de defensa contra el foc, des de l'associació Tramuntana XXI s'ha rellançat la seva campanya 'Envolta't de seguretat', destinada a promoure mesures preventives enfront del risc d'incendis forestals entre els pagesos, propietaris forestals, gestors rurals i usuaris de la Serra de Tramuntana.

Segons el seu president, Joe Holles, «el perill de patir un incendi forestal de grans dimensions a la Serra és altíssim, i per això creiem imprescindible generar cultura del risc i anticipar mesures preventives per a protegir els boscos de Tramuntana i garantir la seguretat dels seus residents, treballadors i usuaris». Per a fomentar aquestes accions de prevenció i autoprotecció, l'associació ha posat en marxa un ampli nombre d'iniciatives que al llarg d'aquest pròxim estiu es desenvoluparan en els diferents municipis de la Serra.

Difusió de material informatiu

Des de principis del mes de maig es realitzarà la difusió del manual 'Prevenció d’incendis forestals a la Serra de Tramuntana', així com tríptics i infografies (editats en català i castellà, pròximament disponibles en anglès i alemany), centrats en els agents més directament implicats en la gestió de la Serra de Tramuntana: gestors forestals, pagesos i propietaris de cases i finques a àrees forestals. A aquests materials es proposen bones pràctiques que disminueixen la possibilitat de generar incendis i que limiten la velocitat i intensitat de la seva possible propagació.

La campanya s'adreça als pagesos incentivant la recuperació de l'antiga tradició de llaurar abans de l'estiu el perímetre de les seves finques per a evitar que el foc pugui entrar en els seus terrenys. També informa els propietaris agroforestals de l'interès a recuperar els cultius i usos tradicionals en les seves finques, especialment en zones marjades, per a procurar recuperar el paisatge mosaic actiu, resilient i diversificat que va caracteritzar a la Serra. I, finalment, avisa de la necessitat i obligació d'establir espais de seguretat en les zones d’interfície urbana-forestal per a protegir els seus residents.

Per a Tramuntana XXI resulta fonamental enfrontar el problema dels incendis forestals prioritzant la prevenció i la gestió activa del territori forestal. Per això, considera necessari difondre i aplicar les conclusions establertes en la Declaració sobre la Gestió de Grans Incendis Forestals promoguda des de la Fundació Pau Costa i secundada per centenars de professionals (bombers, científics, periodistes, forestals, propietaris rurals, pastors, agricultors, etc.) i per desenes d'organitzacions (com Greenpeace o WWF) directament implicats en la conservació i gestió dels boscos del nostre país.

Reunions informatives i de coordinació a diversos municipis de la Serra

Durant els mesos de maig i juny tendran lloc diverses reunions informatives i de sensibilització a municipis de la Serra i visites a zones d’alt risc d’incendis amb agents locals i gestors agroforestals. L’objectiu és sensibilitzar pagesos, propietaris i gestors de la importància de l’autoprotecció i informar sobre les principals mesures a finques forestals. Aquestes reunions i visites es faran en coordinació amb els Ajuntaments.

Tocar fusta: una història de gestió forestal

Com a part de la campanya, Tramuntana XXI farà ampla difusió del documental Tocar fusta: una història de gestió forestal, amb el qual va col·laborar, i que es va presentar en el marc de l’exposició amb el mateix nom que va estar instal·lada a l'església del Roser de Pollença, el passat mes de novembre.

Aquest breu documental, realitzat per Marc Hierro, amb el suport de Caixa Colonya, destaca la iniciativa duta a terme a la Serra de Tramuntana després del pas del tifó Juliette en 2023. Els arbres caiguts, especialment pins, van ser aprofitats per a crear mobiliari mitjançant una col·laboració entre dissenyadors locals i la fusteria Germans Adrover de Manacor. Aquest projecte, comissariat per Francisco Cifuentes, d’Amarar, amb el suport de l'Ajuntament de Pollença i l’Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears (ADR Balears), cerca fomentar l'ús de recursos locals i promoure l'economia circular a l'illa, a més de posar en valor la importància de la gestió forestal en la prevenció d’incendis.

El vídeo mostra com la gestió forestal sostenible pot transformar un desastre natural en una oportunitat per a revitalitzar l'economia local i promoure pràctiques respectuoses amb el medi ambient; a més de suposar accions preventives imprescindibles per minimitzar el risc d’incendis. Així mateix, al vídeo es destaca la importància de la col·laboració entre diferents sectors per a aconseguir un desenvolupament sostenible i resilient.

Tramuntana XXI recorda que «prevenir és actuar» i promou una mobilització col·lectiva que responent al lema 'Envolta't de seguretat' generi durant aquest pròxim estiu iniciatives concretes de prevenció i autoprotecció a la Serra enfront dels incendis forestals.