ARCA presenta al·legacions contra el pla d’ordenació de Son Busquets

ARCA, entitat que concentra la seva feina en la defensa del patrimoni històric i cultural de Mallorca, ha presentat al·legacions a l’Avanç del Pla especial d’ordenació de l’ARU (àrea de regeneració urbana) de Son Busquets. Cal recordar que l’associació patrimonialística va ser la primera entitat ciutadana que va alertar l’any 2016 sobre la importància de replantejar l’urbanisme a Son Busquets, el qual «no era ni és un solar buit».

Tal com descriu ARCA, Son Busquets és una antiga caserna d’artilleria que componia gairebé una petita població on habitaven unes 1000 persones (aprox.). Els edificis existents es componien d'hangars i naus, edifici de comandament, edifici amb habitatges per oficials i sotsoficials, capella, polvorí, benzinera, dipòsit d’aigua i perímetre amb un tancament amb garites de control elevades a les cantonades. De tot queden testimonis en prou bon estat de conservació. També hi havia hort, pati d’armes, cantina, calabós i carrers amb arbres que comunicaven aquell interior organitzat.

«Conservar tot allò que es pugui de les instal·lacions esmentades hauria de ser l’objectiu d’un urbanisme modern i ecològic que cerqui preservar l’empremta de la història i aportar , per tant, personalitat a aquest nou barri dins Ciutat», han explicat des d’ARCA.

No fa falta dir que els metres quadrats de Son Busquets no poden resoldre les necessitats de tots els barris de l’entorn i d'equipaments sanitaris, ni educatius ni d'habitatge de la ciutat, per tant, tot s’ha de pensar amb mesura i és important dotar els barris d’altres solars o espais propers per al centre de salut o l’institut d’ensenyament. Tal com es reivindica al comunicat explicatiu enviat per ARCA als mitjans: «Si volem ficar tot això a Son Busquets, ens quedam sense un Son Busquets equilibrat. Ja és molt ficar més de 800 habitatges, casal de barri, dotacionals, etc». Per tot això, ARCA ha presentat 17 propostes d’al·legacions, enumerades i explicades, adreçades a l’Ajuntament de Palma.