Miquel Gelabert, reelegit secretari general de l’STEI

La Comissió Executiva triada en el XIII Congrés de l’STEI ha elegit Miquel Gelabert com a secretari general del sindicat, que comença d’aquesta manera el tercer mandat al capdavant de l’organització, càrrec que ha ocupat del 2016 ençà.

Tal com preveu el reglament del Congrés, un cop clausurat aquest, a la primera reunió de la nova Comissió Executiva triada pels congressistes s’ha tractat el punt d’assignació de càrrecs de l’òrgan de direcció de l’STEI.

L’assignació de càrrecs és aquesta: Secretaria general i d’acció sindical, Miquel Gelabert; Secretaria territorial de Menorca, Maria Camps; Secretaria territorial de Pitiüses, Ricard Santafé; Secretaria d’organització i finances, Francesc X. Alomar; vocalia d’organització i finances, Catalina Segura; Secretaria de formació, Maria Antònia Noguera; Secretaria d’ensenyament públic, Lluís Segura; vocalia d’ensenyament públic: Vicenç Garcia; Secretaria d’ensenyament privat-concertat, Ramon Mondéjar; vocalia d’ensenyament privat-concertat, Sandra Serra; Secretaria de sanitat, Manuel Ramírez; vocalia de sanitat, Catalina Salom; Secretaria d’administració autonòmica, Mateu Moyà; Secretaria d’administració local, Maria Antònia Ramis; vocalia d’administració local, Camí Vic, Secretaria de comunicació, Montserrat Nadal; Secretaria de moviments socials, Francesc Ramis; Secretaria de feminismes, Aina Maria Perelló; Secretaria de normalització lingüística, Carles Cabrera; Secretaria d’afiliació, Maria Antònia Perelló; Secretaria de sector privat, Jaume Pons.

Com recull la Ponència d’acció sindical aprovada, la tasca sindical «ha de servir com a eina de transformació social en un món marcat per l’escalada bèl·lica, la urgència mediambiental i l’augment de les desigualtats».

També s’han aprovat resolucions en suport a les dones dels Països Catalans, de reconeixement a Tomàs Martínez, per la pau i contra el rearmament i en favor de l’Acampallengua 2025.