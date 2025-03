Rosa Planas explica en una ruta guiada la petjada de Bartomeu Ferrà a Palma

Una trentena de persones han participat a la sortida organitzada per ARCA, dins els actes commemoratius en homenatge a la figura de Bartomeu Ferrà i Perelló quan s'han complert 100 anys de la seva mort.

La visita, guiada per l'escriptora i investigadora del patrimoni Rosa Planas, ha passat per diversos indrets de Palma on l'arquitecte, escriptor i humanista deixà la seva empremta i/o influència. Com ara la plaça Major, el casal de Ca n’Oleo, l'Ajuntament de Palma, la capella del sepulcre de Ramon Llull a la basílica de Sant Francesc o la plaça Quadrado.

Planas ha destacat el caràcter lluitador de Ferrà i la seva voluntat de fer de Palma un lloc on el progrés i la modernitat no fossin un impediment per a conservar la petjada de la cultura i el patrimoni, «baldament això li costàs la incomprensió i l'enfrontament amb molts dels seus conciutadans». El seu profund humanisme i estima per la cultura i el patrimoni li valgué, tanmateix, un lloc d'honor entre els personatges il·lustres de la mallorquinitat i la Renaixença, la qual cosa, a judici de Planas, el fa mereixedor de la distinció de Fill Il·lustre de Palma, que reivindicà i justificà sobradament al llarg del recorregut.